Жерар Мартин назвал Ламина Ямаля достойным «Золотого мяча»

·10·Спорт
Жерар Мартин назвал Ламина Ямаля достойным «Золотого мяча»

Как сообщает Goal.com, защитник «Барселоны» Жерар Мартин назвал своего одноклубника Ламина Ямаля главным претендентом на «Золотой мяч» 2026 года. По мнению футболиста, именно этот талантливый молодой нападающий является лучшим игроком мира на данный момент. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В то время как приближается глобальное голосование, в футбольном мире разгораются споры о том, кто завоюет главный приз. В интервью каталонскому телеканалу ТВ3 Жерар Мартин подчеркнул, что влияние Ямаля, блистающего под руководством Ханси Флика, на игру в атаке огромно.

Также защитник потребовал, чтобы его коллегу по команде Пау Кубарси оценивали по достоинству. 19-летний центральный защитник, воспитанник «Ла Масии», провел успешный сезон в составе клуба и сборной, попав в номинации на «Золотой мяч» и «Трофей Копа» 2026 года.

Защитники заслуживают признания

Достижения Пау Кубарси в прошлом сезоне заслуживают похвалы. Он стал победителем чемпионата мира 2026 года в составе сборной Испании, а также выиграл Ла Лигу и Суперкубок Испании вместе с «Барселоной».

Жерар Мартин отметил, что защитники часто не получают такого же внимания СМИ, как нападающие, однако результаты Кубарси достаточны для того, чтобы претендовать на самые высокие позиции в рейтинге наград. По мнению игрока, при вручении приза должен учитываться общий вклад футболиста на протяжении всего сезона.

В свою очередь, в личной карьере Жерара Мартина также приближается важный этап. Он близок к тому, чтобы довести количество своих матчей за «Барселону» до ста, и постепенно закрепляется в основном составе команды.

Психологическая зрелость команды

Защитник отметил, что раздевалка каталонского клуба стала гораздо спокойнее и профессиональнее по сравнению с прошлыми сезонами. По его словам, команда научилась справляться со сложными ситуациями во время матчей и стала более опытной.

«Ситуация, подобная той, что была два года назад в матче Лиги чемпионов против «Интера», больше не повторится. С тех пор команда набралась огромного опыта и повзрослела», — добавил Жерар Мартин.

Впереди у «Барселоны» очень плотный график. Ожидается, что стабильность линии обороны во главе с Пау Кубарси в сложных матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов станет одним из главных факторов успеха команды.

БарселонаЛамин ЯмальПау КубарсиЗолотой мячЖерар Мартин
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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