В Узбекистане отменили требование получения рекламного паспорта для вывесок магазинов

В Узбекистане упрощен порядок размещения наружной рекламы для предпринимателей. В соответствии с новым постановлением правительства, теперь предпринимателям не нужно оформлять паспорт места размещения рекламы для установки вывески с указанием названия компании, логотипа или вида деятельности у входа в здание, где они осуществляют свою деятельность.

Также был упрощен порядок размещения рекламной информации с наименованием фирмы, товарным знаком или описанием деятельности на транспортных средствах, принадлежащих юридическим лицам. Для размещения таких надписей больше не требуется прежний сложный процесс оформления.

В новом порядке также внесены изменения в процесс обязательного демонтажа рекламных конструкций. Теперь владелец конструкции должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за два дня до демонтажа. Такие работы осуществляются только в рабочие дни с 09:00 до 18:00.

Кроме того, у предпринимателей появилась возможность отказаться от паспорта рекламного места в режиме онлайн. Для этого можно отправить заявку через Единый портал интерактивных государственных услуг — my.gov.uz. Соответствующие данные автоматически передаются в налоговые органы.

Данные изменения направлены на сокращение административных процедур для предпринимателей и уменьшение избыточных требований, связанных с размещением наружных вывесок.