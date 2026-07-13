Фестиваль в Гудвуде: столкновение двигателей В12 и электромобилей с искусственным звуком

Традиционный Фестиваль скорости в Гудвуде (Фестивал оф Спид), прошедший в Великобритании, стал уникальной площадкой, демонстрирующей резкие перемены в мировой автомобильной индустрии. В этом году на мероприятии отчетливо проявилось соперничество между ревом классических двигателей В12 и искусственно сгенерированными звуками электромобилей нового поколения. Эта ситуация подняла самую актуальную проблему для автолюбителей и производителей — как сохранить эмоции при переходе на электротранспорт. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает об этом.

Фестиваль в Гудвуде — это не только демонстрация скорости, но и удобная точка для оценки текущего состояния отрасли. Как пишет издание Иксбт.ком, на выставочных площадках, расположенных на территории герцога Ричмондского, ярко проявились верность традиционных брендов своему наследию и растущая уверенность китайских компаний. В частности, огромный стенд компании BYD и активность таких брендов, как МГ и Leapmotor, свидетельствуют об изменении баланса сил на европейском рынке.

Китайская экспансия и борьба традиций

Китайские автогиганты, в частности BYD, своим масштабным участием послали серьезный сигнал западным производителям. Если раньше Гудвуд был местом только для британских и европейских спорткаров, то сегодня азиатские технологии стали неотъемлемой частью мероприятия. Однако, несмотря на технологическое превосходство, электромобили все еще проигрывают в одном важном аспекте — акустическом удовольствии, которое получает водитель.

Во время выставки многие посетители имели возможность сравнить естественный звук двигателей В12 классических моделей Ferrari или Lamborghini с искусственным шумом, передаваемым через динамики электромобилей. По мнению экспертов, создание эмоциональной связи для высокопроизводительных электромобилей (Performance EV) остается самым большим препятствием. Каким бы совершенным ни был искусственный звук, он не может заменить живую вибрацию механического двигателя.

Баланс эмоций и технологий

Хотя электромобили превзошли машины с двигателями внутреннего сгорания по динамике и разгону, фестиваль в Гудвуде показал, что одной скорости недостаточно. Для автолюбителей звук и механическая связь являются неотъемлемой частью процесса вождения. По этой причине многие бренды сейчас работают над внедрением имитации коробки передач и сложных акустических систем в свои электромобили.

Для рынка Узбекистана эта тенденция также очень актуальна. В то время как в нашей стране набирают популярность электромобили таких брендов, как BYD, среди потребителей все еще сильна тяга к «характеру» традиционных двигателей. Опыт Гудвуда показывает, что в будущем победят те электромобили, которые будут не только быстрыми, но и способными говорить с водителем на эмоциональном языке.

В заключение можно сказать, что Гудвуд Фестивал оф Спид стал зеркалом переходного периода в индустрии. С одной стороны — шумная и страстная классика с десятилетними традициями, с другой — тихая, технологичная, но немного «холодная» электрическая перспектива. Производители должны найти золотую середину между этими двумя мирами, иначе высокопроизводительные автомобили рискуют превратиться в просто быстро движущиеся гаджеты.