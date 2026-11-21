В подземном паркинге в китайской провинции Аньхой оставшийся без водителя электромобиль всю ночь пытался припарковаться, совершив 868 маневров. Странные движения машины привели в замешательство даже охранника.

Как сообщает издание NDTV, инцидент произошел около 03:00 ночи. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как автомобиль без людей в салоне двигается вперед и назад, пытаясь заехать на парковочное место.

Услышав странные звуки, охранник подошел проверить обстановку и обнаружил, что внутри машины никого нет. При этом автомобиль продолжал повторять маневры.

На следующий день владелец машины проверил данные системы и выяснил, что функция автоматической парковки срабатывала 868 раз за ночь. В конечном итоге автомобиль остановился рядом с другой машиной.

Пока неясно, что стало причиной такого поведения. По некоторым предположениям, мог произойти сбой в программном обеспечении. По другой версии, владелец мог неоднократно активировать функцию автопарковки через мобильное приложение.

Также высказываются предположения, что это может быть связано с проводившимся в Китае конкурсом технологий помощи водителю. Однако ни одно из этих предположений пока не подтверждено. Сами видеокадры также не позволяют установить, почему машина вела себя подобным образом.