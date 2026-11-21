Китайским ученым удалось восстановить историю формирования гигантского ударного бассейна, расположенного на обратной стороне Луны. Важную роль в этом сыграли образцы почвы и горных пород, доставленные на Землю в рамках космической миссии страны «Чанъэ-6». Они помогли определить, как произошло одно из крупнейших космических столкновений в истории Луны. Об этом сообщает Накед Скиенке.

Исследователи изучили этапы возникновения и формирования бассейна Южный полюс — Эйткен. Этот огромный бассейн находится на невидимой с Земли стороне Луны, его диаметр составляет около 2 050–2 400 километров, а глубина достигает 12 километров. Он считается одним из крупнейших ударных бассейнов в Солнечной системе. Ученые предполагают, что этот регион возник миллиарды лет назад в результате падения на поверхность Луны гигантского космического тела.

Что показали образцы, доставленные с обратной стороны Луны?

В 2024 году китайская миссия «Чанъэ-6» доставила на Землю около 1,9 килограмма образцов почвы и горных пород из кратера Аполлон, расположенного в этом бассейне. Это первая в истории миссия, доставившая материальные образцы с обратной стороны Луны.

Группа международных ученых под руководством Юйси Сян и Гочунь Чжао из Гонконгского университета детально изучила состав доставленных образцов. Они сравнили полученные результаты с данными миссии «Чанъэ-4» и наблюдениями, проведенными с орбиты Луны.

В результате анализа было установлено, что почва в исследованном районе состоит из смеси застывшей лавы и горных пород, возникших под воздействием древних космических столкновений. Согласно расчетам, породы, не связанные с местной лавой, составляют 40–50 процентов общего состава. Большая их часть связана с мощным ударом, ставшим причиной появления кратера Чаффи С.

Установлены три крупнейших столкновения в истории Луны

На основе полученных данных ученые выделили три важных космических события, произошедших несколько миллиардов лет назад.

Первое крупное событие произошло около 4,34 миллиарда лет назад. В тот период гигантское космическое тело врезалось в поверхность Луны, образовав бассейн Южный полюс — Эйткен.

Позже, около 4,2 миллиарда лет назад, внутри этого огромного бассейна произошло еще одно крупное столкновение. В результате сформировался ударный бассейн Аполлон.

Третье важное событие произошло около 3,87 миллиарда лет назад. В результате этого космического столкновения появился бассейн Восточное море (Ориентале). Вследствие этого удара исследуемый район мог быть покрыт слоем горных пород и других обломков толщиной в десятки метров.

Исследователи отмечают, что эти данные позволяют лучше понять историю формирования одного из крупнейших ударных бассейнов на Луне и то, как он менялся в разные эпохи.

В то же время ученые подчеркивают, что восстановленная история пока основана на образцах почвы, спутниковых наблюдениях и научных расчетах. Поэтому новые образцы, которые будут получены из других районов бассейна в будущем, могут помочь еще больше уточнить существующие выводы.