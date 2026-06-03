Потери на крипторынке достигли 176 млрд долларов: вернулись ли медведи

·45·Экономика
Потери на крипторынке достигли 176 млрд долларов: вернулись ли медведи
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За последние 48 часов Bitcoin (БТК) резко подешевел на 9%, впервые за два месяца опустившись до уровня поддержки в 67 000 УСД. В результате этой коррекции общая капитализация крипторынка всего за два дня сократилась на 176 млрд долларов. Это привело к принудительной ликвидации длинных позиций с чрезмерным кредитным плечом на сумму 1,5 млрд долларов. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком .

В то время как фондовые рынки США, в частности индекс Русселл 2000, демонстрируют уверенный рост, корреляция между Bitcoin и акциями малой капитализации официально прервалась 21 мая. Ухудшению рыночных настроений также способствовал чистый отток 2,1 млрд долларов из спотовых Биткоин-ЭТФ, зарегистрированных в США, в период с 12 по 20 мая. Данные по деривативам указывают на снижение аппетита к риску среди институциональных инвесторов.

Годовая ставка премии по фьючерсам на Bitcoin более трех месяцев остается ниже нейтрального порога в 4%, что подтверждает слабый спрос на бычье кредитное плечо. В то же время решение компании MicroStrategy под руководством Майкла Сейлора приостановить еженедельные покупки Bitcoin и выкупить конвертируемые облигации вызвало неоднозначную реакцию инвесторов.

По мнению аналитиков, стремление таких гигантов, как Google (ГУГ УС), наращивать собственный капитал вместо привлечения займов свидетельствует о снижении ликвидности на рынке. Согласно исследованиям JPMorgan, в настоящее время половина рыночной стоимости индекса С&П 500 приходится на 41 акцию, связанную с искусственным интеллектом. Это означает, что уровень концентрации рынка достиг максимума за последние 150 лет.

BitcoinКриптовалютаБиржаИнвестицииЭкономика
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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