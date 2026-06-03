Нью-Йорк и Евросоюз будут сотрудничать в регулировании стейблкоинов

Европейское банковское управление (ЭБА) и Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (НЙДФС) подписали меморандум о взаимопонимании по регулированию трансграничной деятельности стейблкоинов. Данное соглашение реализуется в рамках регламента Маркетс ин Крйпто-Ассетс (МиКА) и устанавливает порядок обмена информацией и координации надзорных мероприятий между Нью-Йорком и Европейским союзом. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком .

По словам представителей НЙДФС, данное сотрудничество усилит надзор за субъектами, осуществляющими операции со стейблкоинами, и поможет выявлять рыночные тенденции и риски. Крупные банки и финансовые институты США и Европы тестируют использование стейблкоинов в качестве платежного средства, чему способствовало принятие законов о регулировании цифровых активов в обоих регионах.

Согласно данным ДефиЛлама, объем мирового рынка стейблкоинов по состоянию на среду превысил 319 млрд долларов США. Два регулятора будут обмениваться данными об объеме стейблкоинов в обращении, количестве владельцев, результатах внешнего и внутреннего аудита, а также о правовом статусе продуктов. Кроме того, меморандум предусматривает механизм совместных действий в кризисных ситуациях.

В настоящее время на рынке доминируют активы, привязанные к УСД, в частности, лидируют по рыночной капитализации Tether (USDT) и Circle (USDC). По мнению экспертов, из-за новых правил и макроэкономической среды рынок стейблкоинов переходит от фазы быстрого расширения к периоду консолидации.