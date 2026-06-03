Дочерняя компания Kraken запускает токенизированные ИПО для розничных инвесторов

·24·Экономика
Дочерняя компания Kraken запускает токенизированные ИПО для розничных инвесторов

Компания Пайвард Сервикес, связанная с биржей Kraken, предоставляет розничным инвесторам возможность участвовать в процессах ИПО в США через новую программу токенизированных акций. Согласно объявлению, опубликованному в среду, клиенты Kraken и члены ксСтокс Аллианке смогут выразить свою заинтересованность до выхода компаний на биржу и получить токенизированные акции в день листинга. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

По данным компании, эти акции выпускаются по цене ИПО и обеспечиваются реальными акциями в соотношении 1:1, хранящимися в регулируемой организации. Это открывает инвестиционные возможности, обычно доступные только институциональным клиентам, и для обычных розничных инвесторов. Данная инициатива является частью глобального тренда на расширение традиционных финансовых продуктов через блокчейн-инфраструктуру и токенизацию реальных активов (РВА).

Согласно предлагаемому процессу, биржи-участницы открывают окно приема заявок за несколько недель до ИПО. Пайвард собирает запросы с различных платформ и сотрудничает с андеррайтинговым синдикатом для распределения акций в день листинга. Полученные токенизированные акции распространяются через партнерские биржи, что позволяет инвесторам участвовать в новых листингах без открытия традиционных брокерских счетов.

Глава Пайвард Сервикес Марк Гринберг отметил, что покупка акций по цене ИПО на протяжении десятилетий была привилегией лиц с определенным географическим положением и уровнем благосостояния. Теперь благодаря инфраструктуре ксСтокс обычный инвестор из Мадрида или Малайзии может участвовать в ИПО на бирже США. По оценкам Бернстеин Ресеарч, рынок РВА в этом году вырос на 42% и достиг 51 млрд долларов США.

KrakenIPOТокенизацияИнвестицииБлокчейн
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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