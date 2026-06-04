Coinbase запустила рынок пре-ИПО с акциями SpaceX

·64·Экономика
Coinbase запустила рынок пре-ИПО с акциями SpaceX

Криптобиржа Coinbase анонсировала новый проект: теперь пользователи за пределами США смогут инвестировать в акции компаний до их выхода на публичные торги. Первым активом на этом рынке пре-ИПО стала компания SpaceX под управлением Илона Маска. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Новый продукт представлен в виде бессрочных фьючерсных контрактов с расчетами в стейблкоине USDC. Этот инструмент отслеживает предполагаемую рыночную стоимость SpaceX и позволяет трейдерам торговать в режиме 24/7. По данным Coinbase, позиции можно открывать и закрывать в любое время, а после официального выхода компании на биржу эти контракты автоматически конвертируются в обычные акционерные фьючерсы.

Ранее возможность инвестировать в частные компании была доступна преимущественно венчурным фондам и крупным институциональным инвесторам. С помощью этого шага Coinbase стремится расширить доступ к частному рынку. SpaceX была выбрана в качестве первого актива из-за высокого глобального спроса.

В настоящее время конкуренция среди криптобирж за токенизацию активов реального мира (РВА) усиливается. Ранее Binance и Bitget уже запустили деривативы, связанные с SpaceX, а Kraken анонсировал аналогичную инициативу. Согласно исследованию Бернстеин, рынок РВА в этом году вырос на 42%, достигнув 51 млрд долларов США.

Хотя рынок токенизированных акций находится на стадии формирования, среди инвесторов высок интерес к технологическим гигантам, таким как Tesla, Алфабет и Microsoft. Новая услуга Coinbase пока недоступна для резидентов США из-за ограничений, но работает в других поддерживаемых юрисдикциях.

CoinbaseSpaceXIPOКриптовалютыИнвестиции
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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