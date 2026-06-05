Какие фрукты или овощи Узбекистан экспортировал больше всего за четыре месяца?

·54·Экономика
Какие фрукты или овощи Узбекистан экспортировал больше всего за четыре месяца?

По данным Национального статистического комитета, в январе–апреле 2026 года Узбекистан поставил на внешние рынки в общей сложности 489,5 тыс. тонн плодоовощной продукции. Общая стоимость этого объема экспорта составила 454,5 млн долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта вырос на 25,9 тыс. тонн, или на 5,6%. Это свидетельствует о сохранении высокого спроса на продукцию узбекского сельского хозяйства на международных рынках.

Наибольшую долю в структуре экспорта заняли овощи. За четыре месяца за рубеж было отправлено 239,8 тыс. тонн овощной продукции. Кроме того, на внешние рынки было экспортировано 86,6 тыс. тонн фруктов и ягод.

Кроме того, было экспортировано 26,2 тыс. тонн маша, 9,2 тыс. тонн арахиса и других орехов. Объем поставок арбузов и дынь составил 0,2 тыс. тонн. Остальная часть пришлась на другие виды плодоовощной и переработанной сельскохозяйственной продукции.

УзбекистанНациональный статистический комитетдоллар США
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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