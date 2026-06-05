Виса и Брале тестируют конфиденциальные расчеты в стейблкоинах

Платежный гигант Виса изучает возможности проведения институциональных расчетов в стейблкоинах через блокчейн-сети с функцией конфиденциальности. Проект реализуется в партнерстве с инфраструктурной компанией Брале и сетью Кантон Нетворк, поддерживаемой крупными финансовыми институтами Уолл-стрит. В ходе тестирования используется стейблкоин СБК, привязанный к доллару США и выпущенный Брале. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Эта инициатива является логичным продолжением экспериментов Виса, начатых в 2021 году с USDC в сети Ethereum. Однако новый проект, в отличие от открытых блокчейнов, ориентирован на банки и провайдеров рыночной инфраструктуры, стремящихся достичь эффективности внутри цепи (он-чаин) без раскрытия общественности данных об участниках транзакций, позициях и денежных потоках.

Согласно отчету С&П Глобал Ратингс, глобальная эмиссия стейблкоинов уже превысила 300 млрд долларов США, однако основной спрос по-прежнему связан с криптотрейдингом. Эксперты прогнозируют, что после завершения регулирования в рамках законопроекта ГЭНИУС стейблкоины начнут широко применяться в торговых расчетах и трансграничных платежах.

Сеть Кантон, разработанная компанией Дигитал Ассет, объединяет таких гигантов, как JPMorgan, Goldman Sachs и БНП Парибас. Ее особенность заключается в том, что детали транзакций видны только участникам и уполномоченным регуляторам. Это позволяет финансовым институтам осуществлять быстрые и программируемые расчеты, сохраняя строгий контроль над конфиденциальной информацией.

Аналитики С&П Глобал отмечают, что массовое распространение стейблкоинов в долгосрочной перспективе может повлиять на доходы банков от платежных услуг и изменить поток розничных депозитов в пользу оптовых балансов. Тем не менее, Виса и ее партнеры продолжают работу по интеграции этой технологии в традиционную финансовую систему.