Виса и Брале тестируют конфиденциальные расчеты в стейблкоинах

·32·Экономика
Виса и Брале тестируют конфиденциальные расчеты в стейблкоинах

Платежный гигант Виса изучает возможности проведения институциональных расчетов в стейблкоинах через блокчейн-сети с функцией конфиденциальности. Проект реализуется в партнерстве с инфраструктурной компанией Брале и сетью Кантон Нетворк, поддерживаемой крупными финансовыми институтами Уолл-стрит. В ходе тестирования используется стейблкоин СБК, привязанный к доллару США и выпущенный Брале. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Эта инициатива является логичным продолжением экспериментов Виса, начатых в 2021 году с USDC в сети Ethereum. Однако новый проект, в отличие от открытых блокчейнов, ориентирован на банки и провайдеров рыночной инфраструктуры, стремящихся достичь эффективности внутри цепи (он-чаин) без раскрытия общественности данных об участниках транзакций, позициях и денежных потоках.

Согласно отчету С&П Глобал Ратингс, глобальная эмиссия стейблкоинов уже превысила 300 млрд долларов США, однако основной спрос по-прежнему связан с криптотрейдингом. Эксперты прогнозируют, что после завершения регулирования в рамках законопроекта ГЭНИУС стейблкоины начнут широко применяться в торговых расчетах и трансграничных платежах.

Сеть Кантон, разработанная компанией Дигитал Ассет, объединяет таких гигантов, как JPMorgan, Goldman Sachs и БНП Парибас. Ее особенность заключается в том, что детали транзакций видны только участникам и уполномоченным регуляторам. Это позволяет финансовым институтам осуществлять быстрые и программируемые расчеты, сохраняя строгий контроль над конфиденциальной информацией.

Аналитики С&П Глобал отмечают, что массовое распространение стейблкоинов в долгосрочной перспективе может повлиять на доходы банков от платежных услуг и изменить поток розничных депозитов в пользу оптовых балансов. Тем не менее, Виса и ее партнеры продолжают работу по интеграции этой технологии в традиционную финансовую систему.

VisaСтейблкоинБлокчейнИнвестицииЭкономика
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Для предпринимателей внедряется система выдачи кредитов за 1 часДля предпринимателей внедряется система выдачи кредитов за 1 часВчера, 17:39Членам Конгресса США могут запретить использовать рынки прогнозовЧленам Конгресса США могут запретить использовать рынки прогнозовВчера, 13:16Насколько может упасть цена биткоина, если он потеряет уровень 60 000 долларовНасколько может упасть цена биткоина, если он потеряет уровень 60 000 долларовВчера, 13:10Цена Bitcoin упала ниже 62 000 долларов, в сети Зкаш произошел сбойЦена Bitcoin упала ниже 62 000 долларов, в сети Зкаш произошел сбойВчера, 12:12Форвард Индустриес перевела СОЛ на 32 млн долларов после убытка в 1 млрд долларовФорвард Индустриес перевела СОЛ на 32 млн долларов после убытка в 1 млрд долларовВчера, 11:19
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлен курс доллара на 12 мая
Объявлен курс доллара на 12 мая
Курс доллара в Узбекистане вырос
Курс доллара в Узбекистане вырос
Объявлен курс доллара на 13 мая
Объявлен курс доллара на 13 мая
Объявлены курсы валют на 2 июня
Объявлены курсы валют на 2 июня