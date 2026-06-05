Crypto Биз: Никто не говорил Сэйлору не продавать биткоины

·16·Экономика
Crypto Биз: Никто не говорил Сэйлору не продавать биткоины

Продажа 32 биткоинов компанией MicroStrategy на самом деле не должна была иметь большого значения. Компания по-прежнему владеет сотнями тысяч БТК, и эта транзакция практически не повлияла на ее баланс. Однако реакция рынка оказалась неожиданно резкой. Эта ситуация показала, что стратегия казначейства в биткоинах основана на простом предположении: компании только покупают криптовалюту и никогда ее не продают. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Рынок немного запаниковал, когда компания под руководством Майкла Сэйлора объявила о первой продаже биткоинов с момента налоговой операции 2022 года. Хотя проданный объем был ничтожно мал по сравнению с огромными резервами компании, это поставило под сомнение устоявшееся мнение, что Strategy занимается только накоплением активов. В результате акции MSTR резко упали, поскольку инвесторы пересмотрели свои прогнозы.

Тем временем генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон усилил борьбу против законопроекта о рыночной структуре, поддерживаемого криптоиндустрией. По словам Даймона, криптокомпании пользуются привилегиями, не принимая на себя бремя регулирования, как традиционные финансовые институты. Он особенно критиковал возможность криптофирм предлагать процентные продукты без соблюдения требований к капиталу и соответствию, как это делают банки.

С другой стороны, французская компания Капитал Б пытается расширить лимиты формирования капитала. Компания запросила разрешение на выпуск новых акций на сумму 5 млрд евро (5,8 млрд долларов США) и кредитных инструментов на сумму почти 116 млрд долларов для финансирования будущих покупок биткоинов. Этот шаг свидетельствует о переходе модели корпоративного казначейства в биткоинах на новый этап.

БиткоинMicroStrategyКриптовалютаИнвестицииЭкономика
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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