Для предпринимателей внедряется система выдачи кредитов за 1 час

·22·Экономика
Для предпринимателей внедряется система выдачи кредитов за 1 час

В нашей стране сделан очередной огромный и революционный шаг в поддержке представителей малого и среднего бизнеса, создании максимальных льгот при использовании финансовых средств. Президентом страны Шавкатом Мирзиёевым официально утвержден широкий пакет мер, направленных на полную цифровизацию и упрощение сферы финансовых услуг.

Согласно новой стратегии, к 2030 году объем финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в стране будет увеличен в 3 раза и этот показатель должен составить 20 процентов валового внутреннего продукта (ВВП). При этом доля быстрых онлайн-микрокредитов, оформляемых через интернет, должна достигнуть 60 процентов от общего кредитного портфеля.

Бесплатный доступ к «Электронному правительству» и скоринг на основе искусственного интеллекта

В рамках этой системы будет полностью положен конец бюрократии и излишней бумажной волоките. Теперь возможность получения капитала создается даже для представителей нового бизнеса, не имеющих кредитной истории. Для этого в систему внедряются передовые цифровые технологии:

  • С 1 июля 2026 года: В стране начнет функционировать единая цифровая платформа, специализирующаяся на онлайн-кредитовании. Самое главное, коммерческие банки получат право абсолютно бесплатно использовать базу данных системы «Электронное правительство» для оценки платежеспособности потенциального клиента или заемщика.

  • С 1 декабря 2026 года: В процессы кредитования будет внедрена альтернативная система скоринга на основе искусственного интеллекта (ИИ). Эта умная система без участия человека за секунды проводит глубокий анализ 71 различных наборов данных о человеке — от уплаченных налогов, реальных доходов, имеющегося имущества, истории коммунальных платежей до даже фактов судимости, и выдает заключение.

Рекорд скорости: всего 1 час!

Самая привлекательная и радостная сторона реформы связана со скоростью выделения финансовой помощи. Теперь предпринимателям не придется неделями ходить по банкам в поисках кредита.

Вид услуги

Срок выделения

Особенность

Необеспеченный онлайн-микрокредит

Максимум за 1 час

Оформляется полностью дистанционно, без какого-либо залогового имущества или поручителей.

Услуга «ИИ-Консультант»

В ближайшие 2 месяца

Предлагает готовые бизнес-идеи, исходя из экономической специализации и уникальности каждого махалля.

Взгляд в будущее: Ранее получение кредита, особенно наличие средств без залога и обеспечения, казалось многим молодым предпринимателям несбыточной мечтой. Внедрение технологий искусственного интеллекта в финансовую систему сведет на нет риск знакомств и коррупции в банках. Консультанты на базе ИИ на уровне махалля станут настоящими помощниками, которые точно покажут нашим соотечественникам, в какой сфере выгоднее начинать бизнес.

Следите за самыми последними удобствами в экономике нашей страны, революционными новинками в мире бизнеса и всеми полезными новостями, необходимыми Вам, всегда вместе с нами на страницах Замин!

Шавкат МирзиёевУзбекистанЭлектронное правительствоПредприниматели
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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