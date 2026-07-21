Даниэль Ортега заявил, что выборов в Никарагуа больше не будет

Президент Никарагуа Даниэль Ортега объявил, что конкурентные выборы за власть в стране больше проводиться не будут. Он открыто заявил, что оппозиционным силам не позволят вернуться к власти путем голосования.

Однако Ортега не уточнил, с помощью какого правового механизма будет реализовано решение об отмене выборов. Его заявление усилило опасения по поводу дальнейшей централизации политической власти в стране.

«Выборов больше не будет»

Ортега озвучил эти мысли на мероприятии, посвященном 47-летию Сандинистской революции. Он обвинил оппозицию в поддержке со стороны США и сторонников бывшего режима Сомосы.

«Здесь больше не будет выборов, на которых они попытаются захватить правительство и власть. Времена, когда партии, поддерживаемые янки и сомосистами, возвращались к власти, прошли», — сказал Ортега.

Никарагуанский лидер также сообщил о разработке новых правил, ограничивающих участие оппозиционных сил в выборах. Однако пока не до конца ясно, будут ли предстоящие избирательные процессы полностью отменены или же будут отстранены только отдельные партии.

Что будет с выборами 2027 года?

Ожидалось, что очередные выборы в Никарагуа пройдут в 2027 году. Новое заявление Ортеги поставило под вопрос и этот политический процесс.

В 2025 году подконтрольный правительству парламент увеличил президентский срок с пяти до шести лет и внес масштабные изменения в систему власти. После тех реформ супруга Ортеги Росарио Мурильо официально получила статус «сопрезидента».

Как долго Ортега находится у власти?

80-летний Даниэль Ортега считается одним из исторических лидеров Сандинистского движения. Он работал в руководстве страны после революции 1979 года, был президентом в 1980-х годах и потерпел поражение на выборах в 1990 году.

Ортега вернулся на пост президента в 2007 году и с тех пор бессменно управляет страной. В последние годы правительство обвиняют в тюремном заключении политических оппонентов, лишении их гражданства, а также в ограничении деятельности независимых организаций и средств массовой информации.

Оппозиция и правозащитники обеспокоены

Представители оппозиции расценили заявление Ортеги как признак того, что путь смены власти в стране через выборы полностью закрывается. Правозащитники же подчеркивают, что это решение еще больше приближает Никарагуа к системе, контролируемой одной партией и одной семьей.

На данный момент правительство Никарагуа не объявило точный правовой порядок отмены выборов. Однако открытое заявление Ортеги о том, что «выборов больше не будет», свидетельствует о начале нового и радикального этапа в политической жизни страны.