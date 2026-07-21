Администрация США планирует требовать залог в 100 тысяч долларов от получателей грин-карт

·115·Мир
Администрация США планирует требовать залог в 100 тысяч долларов от получателей грин-карт

Администрация Трампа в США рассматривает систему, требующую от иностранных граждан, подающих заявление на получение права на постоянное проживание (грин-карту) через американские консульства, внесения залога в размере 100 тысяч долларов. Эта мера разрабатывается Вашингтоном с целью резкого сокращения потока иммиграции, особенно лиц с ограниченными финансовыми возможностями.

Zamin.уз, ссылаясь на источники издания Валл Стрит Джурнал, представляет подробности ожидаемых ограничений и механизм их работы.

Как будет работать система залога и когда вернут деньги?

Согласно источникам Валл Стрит Джурнал, знакомым с планами, команда Трампа серьезно прорабатывает этот новый механизм.

Основные детали таковы:

  • Размер суммы: Ожидается, что размер залога будет установлен на уровне 100 тысяч долларов, однако в процессе обсуждений он может измениться (стать меньше или больше).

  • Этап тестирования: Госдепартамент планирует сначала протестировать эту систему в качестве эксперимента в небольшом количестве стран.

  • Условие возврата средств: Заявители смогут вернуть внесенный залог только после получения гражданства США. Этот процесс обычно занимает не менее 5 лет.

  • Основная цель: Если после переезда в США владелец грин-карты не сможет финансово обеспечить себя и свою семью, этот депозит послужит гарантией и страховкой для государства.

Официальная позиция Госдепартамента

Комментируя эту инициативу, представитель Госдепартамента Томми Пиготт четко изложил позицию президента:

Томми Пиготт: «Президент Трамп ясно дал понять, что те, кто хочет иммигрировать в Соединенные Штаты, должны быть финансово самодостаточными».

Он добавил, что Госдепартамент в соответствии с Законом об иммиграции и гражданстве тщательно изучает полномочия требовать от некоторых заявителей на визу внесения залога, «чтобы продемонстрировать наличие средств, необходимых для самообеспечения».

Основные показатели нового предложения

Показатель

Детали

Предполагаемый размер залога

100 000 долларов (может измениться)

Срок возврата

Только после получения гражданства США (не менее 5 лет)

Исполнительный орган

Госдепартамент США и консульства

Начальный этап

В качестве пилотного (тестового) проекта в определенных странах

Иммиграционные правила становятся все более строгими

Напомним, что в мае этого года власти США значительно ужесточили порядок подачи заявлений на грин-карту. Согласно новым правилам, иностранные граждане обязаны подавать заявления на постоянное проживание только находясь за пределами США.

Исключение делается только для отдельных лиц, чье пребывание соответствует национальным интересам США, им разрешается подавать заявление изнутри страны.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Звезда шоу «Хартз унд херзлич» Норберт скончался в возрасте 63 летЗвезда шоу «Хартз унд херзлич» Норберт скончался в возрасте 63 летСегодня, 23:03Стало известно, что война с Ираном обошлась США в 37,5 млрд долларовСтало известно, что война с Ираном обошлась США в 37,5 млрд долларовСегодня, 21:41Впервые выбрано самое красивое слово в миреВпервые выбрано самое красивое слово в миреСегодня, 20:12Лукашенко: «Узбекистанцы, желающие получать больше дохода, могут работать в России»Лукашенко: «Узбекистанцы, желающие получать больше дохода, могут работать в России»Сегодня, 19:24В Украине сменился главнокомандующий: новые заявления с фронтаВ Украине сменился главнокомандующий: новые заявления с фронтаСегодня, 16:58Двое спасавшихся от пожара людей были вынуждены ждать помощи снаружи зданияДвое спасавшихся от пожара людей были вынуждены ждать помощи снаружи зданияСегодня, 16:39
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью
Две сестры обнаружили самих себя на фотографии в арендованном доме
Две сестры обнаружили самих себя на фотографии в арендованном доме