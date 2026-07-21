Администрация США планирует требовать залог в 100 тысяч долларов от получателей грин-карт

Администрация Трампа в США рассматривает систему, требующую от иностранных граждан, подающих заявление на получение права на постоянное проживание (грин-карту) через американские консульства, внесения залога в размере 100 тысяч долларов. Эта мера разрабатывается Вашингтоном с целью резкого сокращения потока иммиграции, особенно лиц с ограниченными финансовыми возможностями.

Zamin.уз, ссылаясь на источники издания Валл Стрит Джурнал, представляет подробности ожидаемых ограничений и механизм их работы.

Как будет работать система залога и когда вернут деньги?

Согласно источникам Валл Стрит Джурнал, знакомым с планами, команда Трампа серьезно прорабатывает этот новый механизм.

Основные детали таковы:

Размер суммы: Ожидается, что размер залога будет установлен на уровне 100 тысяч долларов, однако в процессе обсуждений он может измениться (стать меньше или больше).

Этап тестирования: Госдепартамент планирует сначала протестировать эту систему в качестве эксперимента в небольшом количестве стран.

Условие возврата средств: Заявители смогут вернуть внесенный залог только после получения гражданства США . Этот процесс обычно занимает не менее 5 лет.

Основная цель: Если после переезда в США владелец грин-карты не сможет финансово обеспечить себя и свою семью, этот депозит послужит гарантией и страховкой для государства.

Официальная позиция Госдепартамента

Комментируя эту инициативу, представитель Госдепартамента Томми Пиготт четко изложил позицию президента:

Томми Пиготт: «Президент Трамп ясно дал понять, что те, кто хочет иммигрировать в Соединенные Штаты, должны быть финансово самодостаточными».

Он добавил, что Госдепартамент в соответствии с Законом об иммиграции и гражданстве тщательно изучает полномочия требовать от некоторых заявителей на визу внесения залога, «чтобы продемонстрировать наличие средств, необходимых для самообеспечения».

Основные показатели нового предложения

Показатель Детали Предполагаемый размер залога 100 000 долларов (может измениться) Срок возврата Только после получения гражданства США (не менее 5 лет) Исполнительный орган Госдепартамент США и консульства Начальный этап В качестве пилотного (тестового) проекта в определенных странах

Иммиграционные правила становятся все более строгими

Напомним, что в мае этого года власти США значительно ужесточили порядок подачи заявлений на грин-карту. Согласно новым правилам, иностранные граждане обязаны подавать заявления на постоянное проживание только находясь за пределами США.

Исключение делается только для отдельных лиц, чье пребывание соответствует национальным интересам США, им разрешается подавать заявление изнутри страны.