Убийца из колонии «Чёрный дельфин» женился

Ильназ Галявиев, приговоренный к пожизненному заключению за вооруженное нападение на школу в Казани, официально вступил в брак в одном из самых строгих исправительных учреждений России — колонии «Чёрный дельфин».

Как сообщают российские СМИ, его супругой стала 18-летняя жительница Москвы, обучающаяся по направлению журналистики. Церемония бракосочетания была оформлена в соответствии с действующим законодательством в колонии, расположенной в городе Соль-Илецк Оренбургской области.

Отмечается, что согласно правилам российской пенитенциарной системы, заключенные, отбывающие пожизненное наказание, имеют право на вступление в брак. Однако встречи для них строго ограничены: супруги могут видеться лишь один раз в год.

Эта новость вызвала широкие обсуждения в социальных сетях. Некоторые пользователи выразили удивление, в то время как другие напомнили, что действующее законодательство сохраняет за заключенными определенные права на личную жизнь.