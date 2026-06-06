Цена ЭТ упала до минимума за 13 месяцев: ждать ли $1400

Цена Ethereum (ЭТ) в пятницу снизилась до $1540, обновив 13-месячный минимум. На фоне нисходящего тренда на общем крипторынке и падения цены Bitcoin ниже $60 000 трейдеры опасаются более глубокой коррекции. Годовая ставка финансирования по фьючерсам на ЭТ ушла в отрицательную зону, что свидетельствует о росте спроса на короткие позиции (продажи). Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Неуверенность на рынке усугубила серьезная уязвимость, обнаруженная в блокчейне Зкаш. Эта уязвимость, найденная с помощью ИИ-модели Опус 4.8 от компании Anthropic, существовала с 2022 года и позволяла выпускать неограниченное количество токенов ЗЭК. Эта новость усилила опасения инвесторов относительно безопасности других блокчейнов и смарт-контрактов.

Общая заблокированная стоимость (TVL) в сети Ethereum упала до самого низкого уровня с февраля 2024 года. Крупные проекты ДАппс, такие как Спарк (-50%), Этер.фи (-49%) и ЭигенКлуд (-41%), пережили резкое сокращение объема TVL. Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают и хакерские атаки в сфере децентрализованных финансов (ДеФи), в результате которых в апреле было потеряно $630 млн.

В настоящее время в плюсе находится лишь 30% общего предложения ЭТ. Исторические данные показывают, что подобная ситуация последний раз наблюдалась в марте 2020 года во время кризиса, вызванного КОВИД, и в декабре 2019 года. Тогда этот показатель служил сильным сигналом к покупке и привел к ралли на 118% в течение 60 дней. Однако в условиях текущей макроэкономической неопределенности медведи могут сохранить преимущество.