Новые законопроекты о налогообложении криптовалют в Конгрессе США

·14·Экономика
Новые законопроекты о налогообложении криптовалют в Конгрессе США

Комитет по налогам и сборам Палаты представителей США представил семь различных законопроектов о налогообложении цифровых активов перед слушаниями, которые состоятся во вторник. Эти документы направлены на регулирование вопросов, связанных со стейблкоинами, стейкингом, майнингом и транзакциями. Среди предложений есть пункты об упрощении налоговой отчетности для владельцев криптовалют и внесении ясности в процессы майнинга и стейкинга. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Представители криптоиндустрии уже давно просят законодателей США снизить нагрузку по отчетности для майнинга и стейкинга, а также ввести исключения «де минимис» для мелких транзакций. В частности, в законопроекте Дигитал Ассет ПАРИТЙ Акт предлагается установить порог отчетности в 200 долларов для транзакций со стейблкоинами, однако это не касается таких криптовалют, как Bitcoin.

Генеральный директор Те Дигитал Чамбер Коди Карбоне подчеркнул, что без четких налоговых правил для цифровых активов активность в этой сфере не переместится полностью внутрь страны. Для вступления в силу любой законопроект должен получить поддержку обеих партий в Конгрессе и быть подписан президентом. В настоящее время в Сенате также ожидается рассмотрение законопроекта о структуре рынка, известного как КЛАРИТЙ Акт.

По словам сенатора от штата Вайоминг Синтии Луммис, комитеты рассматривают исключение «де минимис» в размере 300 долларов для транзакций с Bitcoin. Ожидается, что эти изменения повлияют на налог на прирост капитала. Между тем, ассамблея штата Иллинойс одобрила государственный бюджет на 56 млрд долларов, предусматривающий налогообложение цифровых активов.

Если губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер подпишет этот закон, пользователи криптовалют должны будут платить налог в размере 0,2% за транзакции, осуществляемые через брокеров. Также всем брокерам будет предписано обязательная регистрация в штате. Такие меры призваны упорядочить рынок криптовалют и увеличить поступления в государственную казну.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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