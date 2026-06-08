Майкл Сэйлор намекнул на новую покупку Bitcoin

Исполнительный председатель MicroStrategy Майкл Сэйлор намекнул на очередной шаг компании по пополнению резервов Bitcoin. Сэйлор поделился в социальной сети Кс графиком, отражающим покупки за последние шесть лет, и оставил комментарий: «Удобное время, чтобы добавить точки». Обычно такие сообщения публикуются перед новыми покупками крупнейшего в мире публичного держателя Bitcoin. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Генеральный директор компании Фонг Ле также поддержал это сообщение, подчеркнув, что стратегия MicroStrategy направлена на увеличение количества Bitcoin на одну акцию. В настоящее время в портфеле компании имеется 843 706 БТК, средняя цена покупки которых составляет 75 701 УСД. Ожидается, что новые покупки на фоне снижения рыночных котировок помогут снизить среднюю стоимость.

В то же время акционеры выносят на голосование вопрос о выплате дивидендов по привилегированным акциям СТРК два раза в месяц. По словам Майклора Сэйлора, это изменение поможет снизить волатильность на рынке, повысить ликвидность и улучшить коэффициент Шарпа. Если предложение будет одобрено, новая система вступит в силу в июне-июле.

На прошлой неделе MicroStrategy объявила о обратном выкупе своих корпоративных долгов, что вызвало временные опасения на рынке. Некоторые трейдеры опасались, что компания будет вынуждена продать часть активов Bitcoin для погашения долга. Однако последние заявления руководства показывают, что компания продолжает наращивать активы, а не продавать их.