В Конгрессе США рассматриваются новые законопроекты о налогообложении криптовалют

Комитет по путям и средствам Палаты представителей США опубликовал семь законопроектов перед слушаниями, посвященными налоговой политике в отношении криптовалют. Этот пакет документов определяет будущие направления регулирования для участников индустрии. Поскольку комитет играет ключевую роль в разработке налогового законодательства, выход этих законопроектов на стадию обсуждения оценивается как значительный сдвиг в отрасли. Об этом сообщает Коиндеск.ком сообщает .

Новые законопроекты охватывают доходы от стейкинга и майнинга, исключения де минимис, а также транзакции со стейблкоинами. По мнению экспертов, ожидается, что эти правила официально вступят в силу в ближайшие годы в виде отдельного налогового пакета или в рамках более широкого законодательства. Хотя четких сроков принятия этих законопроектов на уровне закона до 2026 года нет, проведение официальных слушаний является важным шагом.

Глава Crypto Кункил фор Инноватион Элисон Маньеро высоко оценила эту инициативу, назвав ее «третьей опорой» криптозаконодательства. По ее словам, предложения о введении разумного налогового режима для стейблкоинов, льгот де минимис для сетевых платежей и четких правил пожертвования цифровыми активами выдвигались уже давно.

Кроме того, Консультативный комитет инвесторов Совета по стандартам финансового учета (ФАСБ) обсудил вопрос признания стейблкоинов эквивалентом денежных средств. Хотя члены комитета пока не пришли к единому мнению, они подчеркивают необходимость установления высоких требований для приравнивания актива к денежным средствам. Такие изменения могут еще больше укрепить позиции биткоина и других криптоактивов в экономике.