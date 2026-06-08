Биржа HTX под управлением Джастина Сана отключила токен УСД1 семьи Трамп

·9·Экономика
Биржа HTX под управлением Джастина Сана отключила токен УСД1 семьи Трамп

Криптобиржа HTX, связанная с криптопредпринимателем Джастином Саном, удалила со своей платформы стейблкоин УСД1 проекта Ворлд Либертй Финанкиал (ВЛФИ), принадлежащего семье Дональда Трампа. Причиной такого решения стала односторонняя заморозка ончейн-адресов биржи командой ВЛФИ. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Согласно заявлению HTX, Ворлд Либертй Финанкиал заблокировала адреса биржи в рамках проверок на соблюдение санкционных требований. В ответ HTX приняла решение приостановить торги УСД1 с целью защиты активов пользователей. Ранее Великобритания включила платформу HTX (бывшую Хуоби Глобал) в санкционный список, заподозрив ее в оказании финансовых услуг правительству России.

В настоящее время на бирже приостановлены услуги депозита и конвертации УСД1. Активы УСД1 на счетах пользователей будут обменены на стейблкоин Tether (USDT) в соотношении 1:1. Также прекратили работу торговые пары ВЛФИ/USDT, УСД1/USDT, БТК/УСД1 и ЭТ/УСД1.

Руководство HTX назвало действия ВЛФИ юридически необоснованными и непрозрачными. Биржа сообщила о намерении принять юридические меры для защиты интересов своих пользователей. Проект Ворлд Либертй Финанкиал, в котором Дональд Трамп и его сыновья участвуют в качестве консультантов, пока не дал официальных комментариев по поводу этой ситуации.

HTXДжастин СанДональд ТрампКриптовалютаСтейблкоин
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Цена биткоина выросла до $63 700, а затем резко упалаЦена биткоина выросла до $63 700, а затем резко упалаСегодня, 07:179 июня прогнозируется снижение курса доллара9 июня прогнозируется снижение курса доллараСегодня, 05:36За какое нарушение предусмотрен штраф в 20,6 млн сумов?За какое нарушение предусмотрен штраф в 20,6 млн сумов?Сегодня, 05:31Компания Секуритизе получила разрешение СЭК на выход на биржу НЙСЭКомпания Секуритизе получила разрешение СЭК на выход на биржу НЙСЭСегодня, 05:14Что ждет Bitcoin, если Насдак продолжит падение?Что ждет Bitcoin, если Насдак продолжит падение?Сегодня, 21:13
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 2 июня
Объявлены курсы валют на 2 июня
Курс доллара в Узбекистане вырос
Курс доллара в Узбекистане вырос
Объявлен курс доллара на 13 мая
Объявлен курс доллара на 13 мая
Объявлены курсы валют на 20 мая
Объявлены курсы валют на 20 мая