Биржа HTX под управлением Джастина Сана отключила токен УСД1 семьи Трамп

Криптобиржа HTX, связанная с криптопредпринимателем Джастином Саном, удалила со своей платформы стейблкоин УСД1 проекта Ворлд Либертй Финанкиал (ВЛФИ), принадлежащего семье Дональда Трампа. Причиной такого решения стала односторонняя заморозка ончейн-адресов биржи командой ВЛФИ. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Согласно заявлению HTX, Ворлд Либертй Финанкиал заблокировала адреса биржи в рамках проверок на соблюдение санкционных требований. В ответ HTX приняла решение приостановить торги УСД1 с целью защиты активов пользователей. Ранее Великобритания включила платформу HTX (бывшую Хуоби Глобал) в санкционный список, заподозрив ее в оказании финансовых услуг правительству России.

В настоящее время на бирже приостановлены услуги депозита и конвертации УСД1. Активы УСД1 на счетах пользователей будут обменены на стейблкоин Tether (USDT) в соотношении 1:1. Также прекратили работу торговые пары ВЛФИ/USDT, УСД1/USDT, БТК/УСД1 и ЭТ/УСД1.

Руководство HTX назвало действия ВЛФИ юридически необоснованными и непрозрачными. Биржа сообщила о намерении принять юридические меры для защиты интересов своих пользователей. Проект Ворлд Либертй Финанкиал, в котором Дональд Трамп и его сыновья участвуют в качестве консультантов, пока не дал официальных комментариев по поводу этой ситуации.