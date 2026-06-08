Компания Секуритизе получила разрешение СЭК на выход на биржу НЙСЭ

·11·Экономика
Компания Секуритизе получила разрешение СЭК на выход на биржу НЙСЭ

Платформа токенизации реальных активов Секуритизе сделала важный шаг к выходу на открытый рынок через слияние со специальной компанией по приобретению целей (СПАК). Комиссия по ценным бумагам и биржам США (СЭК) одобрила регистрационное заявление по форме С-4 о слиянии Кантор Экуитй Партнерс ИИ, дочерней структуры Кантор Фитзгералд, и Секуритизе. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Основатель и генеральный директор Секуритизе Карлос Доминго назвал это событие важной вехой для компании и всей индустрии токенизации. Голосование акционеров запланировано на 29 июня. Если сделка будет одобрена, объединенная компания начнет торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (НЙСЭ) под тикером «СЭКЗ» и станет одной из крупнейших компаний по токенизации в мире.

В настоящее время под управлением Секуритизе находятся активы на сумму 4 млрд долларов, компания предлагает токенизированные фонды в партнерстве с такими гигантами, как BlackRock, Аполло, БНЙ и ВанЭк. Выручка компании в первом квартале составила 19,5 млн долларов, что на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, в марте НЙСЭ подписала меморандум с Секуритизе с целью развития блокчейн-инфраструктуры для торговли с Уолл-стрит.

По данным РВА.ксйз, общая стоимость реальных активов в блокчейне (РВА) в мае достигла рекордных 32 млрд долларов. Это означает рост показателя на 220% за последние 12 месяцев. Почти половину активов составляют токенизированные казначейские облигации США. Ethereum и сети второго уровня (лаер-2) лидируют на рынке токенизации с долей более 60%.

SecuritizeNYSEТокенизацияБлокчейнИнвестиции
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Цена биткоина выросла до $63 700, а затем резко упалаЦена биткоина выросла до $63 700, а затем резко упалаСегодня, 07:179 июня прогнозируется снижение курса доллара9 июня прогнозируется снижение курса доллараСегодня, 05:36За какое нарушение предусмотрен штраф в 20,6 млн сумов?За какое нарушение предусмотрен штраф в 20,6 млн сумов?Сегодня, 05:31Биржа HTX под управлением Джастина Сана отключила токен УСД1 семьи ТрампБиржа HTX под управлением Джастина Сана отключила токен УСД1 семьи ТрампСегодня, 04:13Что ждет Bitcoin, если Насдак продолжит падение?Что ждет Bitcoin, если Насдак продолжит падение?Сегодня, 21:13
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 2 июня
Объявлены курсы валют на 2 июня
Курс доллара в Узбекистане вырос
Курс доллара в Узбекистане вырос
Объявлен курс доллара на 13 мая
Объявлен курс доллара на 13 мая
Объявлены курсы валют на 20 мая
Объявлены курсы валют на 20 мая