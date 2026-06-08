Компания Секуритизе получила разрешение СЭК на выход на биржу НЙСЭ

Платформа токенизации реальных активов Секуритизе сделала важный шаг к выходу на открытый рынок через слияние со специальной компанией по приобретению целей (СПАК). Комиссия по ценным бумагам и биржам США (СЭК) одобрила регистрационное заявление по форме С-4 о слиянии Кантор Экуитй Партнерс ИИ, дочерней структуры Кантор Фитзгералд, и Секуритизе. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Основатель и генеральный директор Секуритизе Карлос Доминго назвал это событие важной вехой для компании и всей индустрии токенизации. Голосование акционеров запланировано на 29 июня. Если сделка будет одобрена, объединенная компания начнет торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (НЙСЭ) под тикером «СЭКЗ» и станет одной из крупнейших компаний по токенизации в мире.

В настоящее время под управлением Секуритизе находятся активы на сумму 4 млрд долларов, компания предлагает токенизированные фонды в партнерстве с такими гигантами, как BlackRock, Аполло, БНЙ и ВанЭк. Выручка компании в первом квартале составила 19,5 млн долларов, что на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, в марте НЙСЭ подписала меморандум с Секуритизе с целью развития блокчейн-инфраструктуры для торговли с Уолл-стрит.

По данным РВА.ксйз, общая стоимость реальных активов в блокчейне (РВА) в мае достигла рекордных 32 млрд долларов. Это означает рост показателя на 220% за последние 12 месяцев. Почти половину активов составляют токенизированные казначейские облигации США. Ethereum и сети второго уровня (лаер-2) лидируют на рынке токенизации с долей более 60%.