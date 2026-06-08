За какое нарушение предусмотрен штраф в 20,6 млн сумов?

В Узбекистане применяется система штрафных баллов для водителей, нарушающих правила дорожного движения.

Система предусматривает начисление штрафных баллов наряду с денежными штрафами за каждое правонарушение. Количество баллов рассчитывается в зависимости от тяжести нарушения.

Один из самых высоких штрафов предусмотрен за управление транспортным средством лицом, лишенным водительских прав. В этом случае применяется штраф в размере 20 млн 600 тыс. сумов и 3 балла.

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения без прав или отказ от прохождения проверки на опьянение также влекут штраф в размере 20 млн 600 тыс. сумов и 3 балла.

За хулиганство на дороге, включая дрифт, блокировку проезжей части или опасные маневры, предусмотрен штраф в размере 10 млн 300 тыс. сумов и 3 балла.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения применяется штраф в размере 16 млн 480 тыс. сумов и 2 балла.

Превышение установленной скорости на 60 км/ч и более в первый раз влечет штраф в размере 6 млн 180 тыс. сумов и 2 балла.

Водителям, превысившим скорость на 40–60 км/ч, назначается штраф в размере 3 млн 708 тыс. сумов и 1,5 балла.

За превышение скорости на 20–40 км/ч предусмотрен штраф в размере 2 млн 60 тыс. сумов, а за превышение до 20 км/ч — 412 тыс. сумов.

Использование мобильного телефона во время вождения оценивается штрафом в размере 1 млн 236 тыс. сумов и 1 баллом.

За проезд на красный свет предусмотрен штраф в размере 1 млн 236 тыс. сумов, а за пересечение стоп-линии — 206 тыс. сумов.

За такие нарушения, как непристегнутый ремень безопасности, движение без обязательного страхования или отсутствие огнетушителя и аптечки, применяется штраф в размере 206 тыс. сумов.

За незаконное использование транспортного средства с тонированными стеклами предусмотрен штраф в размере 10 млн 300 тыс. сумов, при повторном нарушении — 16 млн 480 тыс. сумов.

Также предусмотрены штрафы и штрафные баллы за выезд на встречную полосу, движение без номерных знаков, незаконное использование выделенной полосы для общественного транспорта, движение по пешеходному переходу и другие нарушения.

Новый порядок направлен на повышение дисциплины водителей и обеспечение безопасности дорожного движения.