9 июня прогнозируется снижение курса доллара

·68·Экономика
9 июня прогнозируется снижение курса доллара

Курс доллара, действующий 9 июня, по прогнозам снизится на 28–29 сумов, сообщает телеграм-канал Банкир.

Лучшие курсы продажи доллара в банках:

Инфинбанк — 12 040 сумов.
Туронбанк — 12 040 сумов.
• МКБанк — 12 040 сумов.
• НБУ — 12 040 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара в банках:

• Апексбанк — 12 080 сумов.
• Капиталбанк — 12 090 сумов.
• Тенгебанк — 12 090 сумов.
• СКБ — 12 100 сумов.

В течение дня курс может измениться. Для получения точного курса посетите официальные сайты банков.

БанкирИнфинбанкТуронбанкМКБанкНБУ
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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