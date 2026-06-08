9 июня прогнозируется снижение курса доллара
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• Инфинбанк — 12 040 сумов.
• Апексбанк — 12 080 сумов.
Курс доллара, действующий 9 июня, по прогнозам снизится на 28–29 сумов, сообщает телеграм-канал Банкир.
Лучшие курсы продажи доллара в банках:
• Инфинбанк — 12 040 сумов.
• Туронбанк — 12 040 сумов.
• МКБанк — 12 040 сумов.
• НБУ — 12 040 сумов.
Лучшие курсы покупки доллара в банках:
• Апексбанк — 12 080 сумов.
• Капиталбанк — 12 090 сумов.
• Тенгебанк — 12 090 сумов.
• СКБ — 12 100 сумов.
В течение дня курс может измениться. Для получения точного курса посетите официальные сайты банков.
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