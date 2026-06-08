Цена биткоина выросла до $63 700, а затем резко упала

Цена биткоина опустилась ниже отметки $63 700 после краткосрочного роста. Аналитики рынка связывают эти колебания с новыми стратегическими шагами компании MicroStrategy и ожидаемыми покупками криптоактивов. Об этом сообщает Коиндеск.ком сообщает .

Наблюдаемая на криптовалютных биржах динамика усилила осторожность среди инвесторов. Резкий рост цены биткоина и последующее падение (дамп) свидетельствуют об изменении ликвидности на рынке и позиций крупных игроков.

По мнению аналитиков, для стабилизации цены биткоина важно преодолеть уровень сопротивления в $64 000. В настоящее время участники рынка внимательно следят за экономическими показателями США и решениями ФРС по процентной ставке.

Кроме того, другие крупные криптоактивы, такие как Ethereum и Solana, также демонстрируют волатильность вслед за биткоином. Эксперты подчеркивают, что в ближайшие дни рынок будет чувствителен к неожиданным новостям, и необходимо правильно оценивать риски при инвестировании.