Galaxy Дигитал: вероятность принятия закона КЛАРИТЙ Акт снизилась до 60%

Компания Galaxy Дигитал, работающая в сфере криптовалют, снизила прогноз вероятности принятия Сенатом США законопроекта о регулировании крипторынка до конца текущего года. По словам руководителя исследовательского отдела компании Алекса Торна, у законодателей остается все меньше времени. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

В конце мая Galaxy Дигитал повысила вероятность принятия закона КЛАРИТЙ Акт до 75%. Однако в последнем отчете этот показатель был снижен до 60%. По словам Торна, законопроект должен пройти через Сенат до начала месячных каникул в конце июля, иначе процесс может остановиться из-за предвыборных кампаний.

В настоящее время законопроекту необходимо набрать в Сенате как минимум 60 голосов. Сложность процесса заключается в том, что документ еще должен быть обсужден на пленарном заседании, в него должны быть внесены поправки и он должен быть согласован с Палатой представителей. Алекс Торн заявил, что если в июле этому вопросу не будет уделено время, завершить процедурные этапы не удастся.

Еще одной причиной снижения прогноза является отсутствие значительного прогресса в переговорах, а также то, что правила, связанные с этикой и незаконными финансами, остаются спорными. Кроме того, аналитики JPMorgan также оценивают вероятность принятия этого закона в этом году ниже 50%.

Тем не менее, председатель подкомитета по цифровым активам, сенатор Синтия Луммис, продолжает активно поддерживать законопроект. В течение июня она опубликовала в социальной сети Кс более 15 постов с призывом принять этот закон.