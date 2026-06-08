Galaxy Дигитал: вероятность принятия закона КЛАРИТЙ Акт снизилась до 60%

·6·Экономика
Galaxy Дигитал: вероятность принятия закона КЛАРИТЙ Акт снизилась до 60%

Компания Galaxy Дигитал, работающая в сфере криптовалют, снизила прогноз вероятности принятия Сенатом США законопроекта о регулировании крипторынка до конца текущего года. По словам руководителя исследовательского отдела компании Алекса Торна, у законодателей остается все меньше времени. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

В конце мая Galaxy Дигитал повысила вероятность принятия закона КЛАРИТЙ Акт до 75%. Однако в последнем отчете этот показатель был снижен до 60%. По словам Торна, законопроект должен пройти через Сенат до начала месячных каникул в конце июля, иначе процесс может остановиться из-за предвыборных кампаний.

В настоящее время законопроекту необходимо набрать в Сенате как минимум 60 голосов. Сложность процесса заключается в том, что документ еще должен быть обсужден на пленарном заседании, в него должны быть внесены поправки и он должен быть согласован с Палатой представителей. Алекс Торн заявил, что если в июле этому вопросу не будет уделено время, завершить процедурные этапы не удастся.

Еще одной причиной снижения прогноза является отсутствие значительного прогресса в переговорах, а также то, что правила, связанные с этикой и незаконными финансами, остаются спорными. Кроме того, аналитики JPMorgan также оценивают вероятность принятия этого закона в этом году ниже 50%.

Тем не менее, председатель подкомитета по цифровым активам, сенатор Синтия Луммис, продолжает активно поддерживать законопроект. В течение июня она опубликовала в социальной сети Кс более 15 постов с призывом принять этот закон.

Galaxy DigitalBitcoinКриптовалютаСенат СШАCLARITY Act
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Цена биткоина выросла до $63 700, а затем резко упалаЦена биткоина выросла до $63 700, а затем резко упалаСегодня, 07:179 июня прогнозируется снижение курса доллара9 июня прогнозируется снижение курса доллараСегодня, 05:36За какое нарушение предусмотрен штраф в 20,6 млн сумов?За какое нарушение предусмотрен штраф в 20,6 млн сумов?Сегодня, 05:31Компания Секуритизе получила разрешение СЭК на выход на биржу НЙСЭКомпания Секуритизе получила разрешение СЭК на выход на биржу НЙСЭСегодня, 05:14Биржа HTX под управлением Джастина Сана отключила токен УСД1 семьи ТрампБиржа HTX под управлением Джастина Сана отключила токен УСД1 семьи ТрампСегодня, 04:13Что ждет Bitcoin, если Насдак продолжит падение?Что ждет Bitcoin, если Насдак продолжит падение?Сегодня, 21:13
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 2 июня
Объявлены курсы валют на 2 июня
Курс доллара в Узбекистане вырос
Курс доллара в Узбекистане вырос
Объявлен курс доллара на 13 мая
Объявлен курс доллара на 13 мая
Объявлены курсы валют на 20 мая
Объявлены курсы валют на 20 мая