Суд Китая признал биткоин имуществом: похититель 107 BTC получил тюремный срок

Народный суд района Лисин города Циндао (Китай) приговорил к 10 годам и 9 месяцам лишения свободы человека, который, запомнив секретную фразу из 12 слов, принадлежащую кошельку потерпевшего, похитил 107 биткоинов. Помимо тюремного срока, суд также оштрафовал обвиняемого Чжана на 100 000 юаней (около 14 700 долларов США). Согласно официальным данным Верховной народной прокуратуры, преступник обналичил часть украденных средств, получив прибыль в размере более 97 000 долларов США. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Инцидент произошел в июле 2023 года. Потерпевший Фэн попросил своего знакомого Чжана помочь обналичить активы в размере 117 биткоинов. В процессе настройки кошелька Фэн записал на бумагу фразу восстановления из 12 слов, однако Чжан успел запомнить 11 из них. Позже он подобрал последнее слово и перевел 107 биткоинов со счета на свой кошелек.

Несмотря на строгие запреты на майнинг и торговлю криптовалютами в Китае, прокуратуре удалось доказать, что биткоин юридически подпадает под определение «имущество» и может быть объектом кражи согласно уголовному законодательству. Хотя Чжан утверждал, что перевел активы с целью их «защиты» и понес убытки из-за падения цен, электронные доказательства подтвердили факт конвертации средств.

Операционный директор Bitget Валлет Альвин Кан подчеркнул, что безопасность криптокошельков часто зависит не от технических аспектов, а от человеческого фактора. По его словам, хотя 12-словные фразы защищены от кибератак, риски, связанные с человеческим фактором и социальной инженерией, сохраняются. Эксперты рекомендуют пользователям использовать 24-словные фразы и не допускать посторонних лиц к настройке кошелька.