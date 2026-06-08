Bybit запустил токенизированное IPO акций SpaceX через xStocks
Криптобиржа Bybit предоставляет возможность подписаться на токенизированные акции компании SpaceX через фреймворк xStocks. Система xStocks, разработанная принадлежащей Kraken компанией Пайвард Сервикес, объединяет спрос инвесторов и бронирует акции IPO через андеррайтинговые синдикаты перед их токенизацией. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .
Пользователи Bybit могут подать заявки на участие в этом токенизированном IPO. Распределение акций осуществляется на пропорциональной основе (про-рата), а неиспользованные средства возвращаются, если спрос превысит предложение. Торги акциями SpaceX на спотовом рынке Bybit запланированы на 12 июня.
Согласно данным РВА.ксйз, xStocks является второй по величине в мире платформой токенизированных акций с объемом активов под управлением 415 млн долларов США. Сервис доступен более чем в 110 странах, однако из-за регуляторных ограничений остается закрытым для резидентов США, Канады, Австралии и Великобритании.
Частная аэрокосмическая компания SpaceX, основанная Илоном Маском в 2002 году, известна своими ракетами Falcon и спутниковой сетью Starlink. По данным Bloomberg, компания планирует оценку не менее 1,8 трлн долларов США и привлечение 75 млрд долларов США в ходе IPO, что может сделать его крупнейшим в истории.
Кроме того, SpaceX раскрыла в регистрационном заявлении формы С-1 наличие 18 712 биткоинов (BTC). С этим показателем компания вошла в десятку крупнейших корпоративных держателей Bitcoin в мире, обойдя таких гигантов, как Coinbase и Риот Платформс.
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