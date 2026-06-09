Лучшее время для накопления биткоина: аналитики объявили о новых возможностях

·5·Экономика
Лучшее время для накопления биткоина: аналитики объявили о новых возможностях

Несмотря на сохраняющийся риск снижения цены биткоина (BTC), показатели дневного и двухнедельного индекса относительной силы (РСИ) опустились до исторических минимумов. Эта ситуация соответствует активному процессу накопления биткоина инвесторами различных категорий, что аналитики оценивают как «лучший тезис» для покупки актива. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Согласно ончейн-данным, кошельки с балансом от 1 000 до 10 000 BTC пополнили свои резервы более чем на 53 000 биткоинов за последние 60 дней. Основатель МН Капитал Майкл ван де Поппе назвал исторически низкие уровни индикаторов импульса актива уникальной возможностью для долгосрочной перспективы. По его словам, продажи из-за паники на рынке могут продолжаться, однако это создает благоприятные условия для покупок.

Данные Глассноде также подтверждают эту точку зрения. Индикатор тренда накопления (Аккумулатион Тренд Скоре) демонстрирует высокую активность среди мелких и средних инвесторов. В частности, кошельки с суммой менее 0,1 BTC зафиксировали наивысшую активность с показателем 0,78 балла, а группа с 10–100 BTC следует за ними с результатом 0,71 балла.

Крупные инвесторы, так называемые «киты», также проявляют активность. За последние два месяца владельцы 1 000–10 000 BTC увеличили свои активы на 53 042 BTC. При этом группа с 100–1 000 BTC добавила 12 233 BTC. Однако крупнейшие субъекты с объемом средств более 10 000 BTC за этот период сократили свои балансы на 39 840 BTC.

Рыночный аналитик Титан оф Crypto обратил внимание на наличие ценового дисбаланса (ФВГ) на квартальном графике в диапазоне 56 800–44 600 УСД. Такие зоны обычно возникают при резких движениях цены биткоина за короткий период и повышают вероятность возврата цены в этот диапазон в будущем.

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Laylo
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