Великобритания может выделить розничным фондам 10-процентную квоту на криптоактивы

Орган финансового регулирования Великобритании (ФКА) предложил разрешить уполномоченным инвестиционным фондам направлять до 10% своих портфелей в биржевые векселя (ЭТН), связанные с криптовалютами. Эта инициатива направлена на устранение регуляторных различий между розничными инвесторами и крупными фондами. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Согласно ежеквартальному консультационному документу, опубликованному ФКА, розничные фонды, известные как УКИТС (предприятия коллективного инвестирования в переводные ценные бумаги), и некоторые не-УКИТС фонды получат доступ к крипторынку. По словам регулятора, этот шаг обеспечит адаптацию фондов к современным требованиям, а также гарантирует защиту потребителей.

Предлагаемое ограничение в 10% установлено с учетом волатильной природы криптоактивов. Представители ФКА считают нецелесообразным чрезмерное инвестирование розничных фондов в криптопродукты, поскольку биткоин и другие криптоактивы по-прежнему носят высокоспекулятивный характер.

Розничные фонды, желающие инвестировать в криптоактивы, должны доказать, что такие инвестиции соответствуют их заявленным инвестиционным целям и профилю риска. В то же время нерегулируемые схемы, предназначенные для квалифицированных инвесторов, могут инвестировать без ограничений, однако их продажа обычным розничным потребителям запрещена.

ФКА продолжает изучать мнение общественности и участников рынка по этому вопросу. Процесс консультаций продлится пять недель и, как ожидается, завершится к 13 июля. Это решение рассматривается как часть стратегии Великобритании по превращению в глобальный криптоцентр.