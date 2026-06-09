Биткоин выше 63 000 долларов, акции ИИ и альткоины растут

Рынок криптовалют сохраняет стабильность: цена Биткоина закрепилась выше отметки 63 000 долларов. При этом крупные альткоины, такие как BNB и Solana (SOL), также демонстрируют небольшой рост, повышая доверие инвесторов. Об этом сообщает Коиндеск.ком сообщает .

Восстановление акций технологических компаний, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), оказало положительное влияние на общие рыночные настроения. Улучшение биржевых показателей NVIDIA и других ведущих ИИ-гигантов также принесло дополнительную ликвидность в сектор цифровых активов.

По мнению аналитиков, положительная динамика индексов Nasdaq и С&П 500 снижает риски на крипторынке. В настоящее время инвесторы внимательно следят за ожидаемыми решениями ФРС по процентным ставкам и глобальными экономическими показателями.

Эксперты прогнозируют, что следующий уровень сопротивления для Биткоина составит 65 000 долларов. Если этот рубеж будет преодолен, высока вероятность серьезного ралли у Ethereum и других токенов экосистемы.