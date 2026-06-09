Рост цены биткоина пока не означает возвращение бычьего рынка
Хотя цена биткоина немного выросла за последние дни, аналитики пока не считают это полным восстановлением «бычьего» рынка. Участники рынка ждут преодоления ключевых уровней сопротивления для входа криптовалюты в устойчивый тренд роста. Об этом сообщает Коиндеск.ком сообщает .
По мнению экспертов, для биткоина решающее значение имеет диапазон от 68 000 до 80 000 долларов. Если актив закрепится выше этих показателей, это будет свидетельствовать о возвращении доверия инвесторов. Пока же текущий рост может быть просто технической коррекцией.
На общее настроение на рынке также влияют денежно-кредитная политика ФРС и глобальные экономические показатели. Ожидания по уровню инфляции и процентным ставкам остаются ключевыми факторами, определяющими привлекательность криптоактивов.
Кроме того, другие крупные криптовалюты, такие как Ethereum и Solana, также движутся вслед за биткоином. Однако институциональные инвесторы сохраняют осторожность и ждут более четких сигналов для определения дальнейшего направления рынка.
Подводя итог, можно сказать, что преодоление биткоином отметки в 80 000 долларов может открыть путь к новым историческим рекордам. До этого любые скачки могут носить временный характер, и волатильность рынка, вероятно, сохранится.
…