OKX запустил фьючерсы на Магнификент 7, золото и нефть в Европе

·5·Экономика
OKX запустил фьючерсы на Магнификент 7, золото и нефть в Европе

Криптобиржа OKX представила бессрочные фьючерсы (Кс-Перпс) для розничных клиентов в Европе, привязанные к компаниям Магнификент 7, ETF СПЙ, ККК и ключевым сырьевым индексам. Согласно сообщению, опубликованному во вторник, новые рынки позволяют пользователям торговать контрактами на ведущие технологические акции США, а также на индексы С&П 500 и Насдак-100. Об этом Коинтелеграф.ком сообщает .

Новые продукты позволяют инвестировать в золото, серебро и нефть с кредитным плечом до 10кс. При этом клиенты могут использовать единый пул маржи для своих криптоактивов. OKX позиционирует линейку Кс-Перпс как регулируемый дериватив, сочетающий торговлю с плечом с механизмом ставок финансирования, привязанным к базовым спотовым ценам.

Криптобиржи объединяют торговлю акциями и деривативами на единых платформах в Европе. Соответствие требованиям МиФИД ИИ и МиКА меняет подход к упаковке традиционных и цифровых активов для розничных инвесторов. Ранее Kraken и Coinbase также запустили аналогичные фьючерсы на акции для пользователей за пределами США.

По словам генерального директора OKX Эуропе Эральда Гооса, объем торгов Кс-Перпс в Европе вырос более чем на 447% с 1 мая. Этот рост обусловлен притоком новых клиентов, ранее торговавших деривативами на акции США на нерегулируемых платформах. Теперь трейдеры могут использовать единый регулируемый счет, не переключаясь между разными брокерами для акций и криптофьючерсов.

OKXMagnificent 7ФьючерсыКриптовалютаБиржа
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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