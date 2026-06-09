Цена Bitcoin снизилась до 62 500 долларов, утратив темпы роста

Цена Bitcoin, лидера рынка криптовалют, стабилизировалась на уровне около 62 500 долларов, несколько охладив надежды инвесторов на рост в течение двух дней подряд. Участники рынка ожидали движения цены вверх, однако пока актив движется в определенном диапазоне. Об этом сообщает Коиндеск.ком сообщает .

В ходе последних торговых сессий Bitcoin пытался удержать предыдущие позиции, но давление продавцов помешало дальнейшему росту цены. Эта ситуация отражает общую осторожность на крипторынке, поскольку макроэкономические показатели и решения ФРС остаются в центре внимания инвесторов.

По мнению аналитиков, уровень 62 500 долларов является важной психологической точкой для Bitcoin. Если цена опустится ниже этого уровня, могут быть протестированы следующие зоны поддержки. Напротив, стабилизация на этой отметке вполне может заложить основу для новой волны роста.

На фоне этих колебаний на рынке другие крупные криптоактивы, включая Ethereum и Solana, также демонстрируют волатильность. Крипто-сообщество сейчас внимательно следит за притоками в биржевые фонды (ETF) и глобальными экономическими новостями.