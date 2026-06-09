Цена Bitcoin снизилась до 62 500 долларов, утратив темпы роста

·3·Экономика
Цена Bitcoin снизилась до 62 500 долларов, утратив темпы роста

Цена Bitcoin, лидера рынка криптовалют, стабилизировалась на уровне около 62 500 долларов, несколько охладив надежды инвесторов на рост в течение двух дней подряд. Участники рынка ожидали движения цены вверх, однако пока актив движется в определенном диапазоне. Об этом сообщает Коиндеск.ком сообщает .

В ходе последних торговых сессий Bitcoin пытался удержать предыдущие позиции, но давление продавцов помешало дальнейшему росту цены. Эта ситуация отражает общую осторожность на крипторынке, поскольку макроэкономические показатели и решения ФРС остаются в центре внимания инвесторов.

По мнению аналитиков, уровень 62 500 долларов является важной психологической точкой для Bitcoin. Если цена опустится ниже этого уровня, могут быть протестированы следующие зоны поддержки. Напротив, стабилизация на этой отметке вполне может заложить основу для новой волны роста.

На фоне этих колебаний на рынке другие крупные криптоактивы, включая Ethereum и Solana, также демонстрируют волатильность. Крипто-сообщество сейчас внимательно следит за притоками в биржевые фонды (ETF) и глобальными экономическими новостями.

BitcoinКриптовалютаРынокИнвестицииБлокчейн
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

OKX запустил фьючерсы на Магнификент 7, золото и нефть в ЕвропеOKX запустил фьючерсы на Магнификент 7, золото и нефть в ЕвропеСегодня, 12:13Рост цены биткоина пока не означает возвращение бычьего рынкаРост цены биткоина пока не означает возвращение бычьего рынкаСегодня, 11:16СБИ Шинсеи Банк вводит криптовалютные вознаграждения по вкладамСБИ Шинсеи Банк вводит криптовалютные вознаграждения по вкладамСегодня, 11:11Объявлены курсы валют на 10 июняОбъявлены курсы валют на 10 июняСегодня, 11:07Биткоин восстанавливается: ликвидность на 162 млн долларов указывает на риск сниженияБиткоин восстанавливается: ликвидность на 162 млн долларов указывает на риск сниженияСегодня, 07:19ИИ-агенты с криптокошельками могут стать неконтролируемой угрозойИИ-агенты с криптокошельками могут стать неконтролируемой угрозойСегодня, 07:14
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 2 июня
Объявлены курсы валют на 2 июня
Курс доллара в Узбекистане вырос
Курс доллара в Узбекистане вырос
Объявлен курс доллара на 13 мая
Объявлен курс доллара на 13 мая
Объявлены курсы валют на 20 мая
Объявлены курсы валют на 20 мая