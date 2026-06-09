Четырехлетний цикл Bitcoin обещает новые рекорды в 2028 году

·2·Экономика
Четырехлетний цикл Bitcoin обещает новые рекорды в 2028 году

По словам известного трейдера Боба Лукаса, цена Bitcoin (BTC) следует своему традиционному четырехлетнему циклу, и ожидается, что в 2028 году будут установлены новые рекордные уровни. В текущих рыночных условиях уровень 53 000 УСД рассматривается инвесторами как важная точка входа. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

В своем последнем анализе Лукас заявил, что не разделяет мнение большинства о том, что «на этот раз все будет иначе». По его словам, сходства между предыдущими бычьими и медвежьими рынками повторяются и в текущем году. Даже несмотря на падение цены ниже уровня 60 000 УСД, пара BTC/УСД все еще находится близко к историческим максимумам.

За последние четыре года уровень 53 000 УСД служил средней точкой. Этот показатель имеет большое значение как уровень поддержки, так и сопротивления. По мнению Лукаса, именно эта точка может стать наиболее благоприятным уровнем для покупки на дне медвежьего рынка.

Аналитик также остановился на сроках завершения цикла. В настоящее время Bitcoin находится на 44-й неделе цикла, и ожидается, что около 46-й недели сформируется минимальная цена (лов). Это свидетельствует о завершении четырехлетнего цикла и переходе к новой фазе роста.

Заглядывая в будущее, можно ожидать, что в 2028 году наступит период покорения новых ценовых вершин. Тем не менее, многие трейдеры предпочитают действовать осторожно на рынке Bitcoin из-за отсутствия четких сигналов разворота.

BitcoinКриптовалютаИнвестицииРынокBTC
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Архитектор МиКА: ЕС следует сосредоточиться на токенизации вместо ДеФиАрхитектор МиКА: ЕС следует сосредоточиться на токенизации вместо ДеФиСегодня, 13:19Индекс КоинДеск 20 снижается: AAVE и другие активы теряют в стоимостиИндекс КоинДеск 20 снижается: AAVE и другие активы теряют в стоимостиСегодня, 13:11Цена Bitcoin снизилась до 62 500 долларов, утратив темпы ростаЦена Bitcoin снизилась до 62 500 долларов, утратив темпы ростаСегодня, 12:58OKX запустил фьючерсы на Магнификент 7, золото и нефть в ЕвропеOKX запустил фьючерсы на Магнификент 7, золото и нефть в ЕвропеСегодня, 12:13Рост цены биткоина пока не означает возвращение бычьего рынкаРост цены биткоина пока не означает возвращение бычьего рынкаСегодня, 11:16СБИ Шинсеи Банк вводит криптовалютные вознаграждения по вкладамСБИ Шинсеи Банк вводит криптовалютные вознаграждения по вкладамСегодня, 11:11
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 2 июня
Объявлены курсы валют на 2 июня
Курс доллара в Узбекистане вырос
Курс доллара в Узбекистане вырос
Объявлен курс доллара на 13 мая
Объявлен курс доллара на 13 мая
Объявлены курсы валют на 20 мая
Объявлены курсы валют на 20 мая