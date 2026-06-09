Четырехлетний цикл Bitcoin обещает новые рекорды в 2028 году

По словам известного трейдера Боба Лукаса, цена Bitcoin (BTC) следует своему традиционному четырехлетнему циклу, и ожидается, что в 2028 году будут установлены новые рекордные уровни. В текущих рыночных условиях уровень 53 000 УСД рассматривается инвесторами как важная точка входа. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

В своем последнем анализе Лукас заявил, что не разделяет мнение большинства о том, что «на этот раз все будет иначе». По его словам, сходства между предыдущими бычьими и медвежьими рынками повторяются и в текущем году. Даже несмотря на падение цены ниже уровня 60 000 УСД, пара BTC/УСД все еще находится близко к историческим максимумам.

За последние четыре года уровень 53 000 УСД служил средней точкой. Этот показатель имеет большое значение как уровень поддержки, так и сопротивления. По мнению Лукаса, именно эта точка может стать наиболее благоприятным уровнем для покупки на дне медвежьего рынка.

Аналитик также остановился на сроках завершения цикла. В настоящее время Bitcoin находится на 44-й неделе цикла, и ожидается, что около 46-й недели сформируется минимальная цена (лов). Это свидетельствует о завершении четырехлетнего цикла и переходе к новой фазе роста.

Заглядывая в будущее, можно ожидать, что в 2028 году наступит период покорения новых ценовых вершин. Тем не менее, многие трейдеры предпочитают действовать осторожно на рынке Bitcoin из-за отсутствия четких сигналов разворота.