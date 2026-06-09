Цена Bitcoin опустилась до минимума около 62 000 долларов

·1·Экономика
Цена Bitcoin опустилась до минимума около 62 000 долларов

Во вторник с открытием торгов на Уолл-стрит Bitcoin (BTC) зафиксировал недельные минимумы. По мнению аналитиков, быкам необходимо преодолеть барьер в 65 000 долларов для достижения превосходства. Согласно данным ТрадингВиев, на фоне предстоящей публикации ключевых показателей инфляции в США давление продаж усилилось, что привело к снижению цены BTC на 1,2% в течение дня. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Двукратный отказ цены на уровне 64 200 долларов вынуждает пару BTC/УСД вновь тестировать важную зону поддержки в 60 000 долларов. Известный трейдер и аналитик Михаэль ван де Поппе на своей странице в социальной сети Кс подчеркнул, что Bitcoin застрял ниже отметки 65 000 долларов, и если этот уровень будет пробит, цена может резко вырасти до 72–74 тысяч долларов.

Напомнив, что на прошлой неделе рынок опускался до 59 100 долларов, ван де Поппе предположил, что недавние продажи были относительно нелогичными и рынок скоро восстановится. Однако другой аналитик, Рект Капитал, отметил сходство между текущим движением цены BTC и падениями в предыдущих циклах.

Согласно анализу Рект Капитал, пара BTC/УСД потеряла поддержку 50-месячной экспоненциальной скользящей средней (ЭМА) и линии поддержки в форме треугольника. Подобная ситуация ранее наблюдалась на медвежьем рынке в 2018 и 2022 годах. Теперь Bitcoin должен надежно закрепиться ниже этого уровня для ускорения снижения.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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