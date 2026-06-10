Компания Anthropic представила модель Claude Mythos: криптосообщество обеспокоено

Во вторник компания Anthropic, занимающаяся искусственным интеллектом, анонсировала первую публичную версию своей мощнейшей модели Claude Mythos — Фабле 5. Несмотря на наличие встроенных мер безопасности, пользователи криптовалют выражают опасения по поводу возможного использования этой технологии в злонамеренных целях. Ранее компания сообщала, что модель Мйтос выявила более 10 000 критических уязвимостей в системно значимом программном обеспечении. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Представители Anthropic утверждают, что Фабле 5 безопасна для общего использования, а запросы по чувствительным темам, таким как кибербезопасность, автоматически перенаправляются на модель Claude Опус 4.8. Однако на фоне того, что объем криптоактивов, украденных в результате кибератак, в апреле достиг 629,7 млн УСД, эти гарантии не смогли успокоить пользователей. По мнению основателя Мунрок Капитал Саймона Дедича, новая модель практически сводит к нулю затраты на поиск ошибок в смарт-контрактах.

Дедич назвал это серьезным предупреждением для протоколов ДеФи (децентрализованных финансов), подчеркнув, что проекты, не прошедшие аудит, станут легкими мишенями. Он рекомендовал пользователям отозвать разрешения кошельков и перевести средства на новые аппаратные кошельки (хардваре валлетс). Считается, что такие меры необходимы для защиты от автоматизированных атак, осуществляемых с помощью искусственного интеллекта.

С другой стороны, основатель Curve Финанке Михаил Егоров заявил, что опасения могут быть несколько преувеличены. По его мнению, если традиционное программное обеспечение состоит из миллионов строк кода, то смарт-контракты гораздо меньше, и их анализ не представляет сложности ни для людей, ни для существующих моделей ИИ. Тем не менее, тот факт, что в рамках проекта Проджект Глассвинг от Anthropic было найдено 6 200 уязвимостей в более чем 1 000 проектах с открытым исходным кодом, свидетельствует о мощи данной технологии.