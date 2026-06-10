Чаиналйсис и полиция Южной Кореи объединились для борьбы с криптопреступностью

Ведущая компания в области безопасности блокчейна Чаиналйсис укрепляет сотрудничество с Национальным полицейским агентством Южной Кореи (КНПА) для борьбы с кибератаками, связанными с Северной Кореей, и другими видами криптопреступлений. В среду стороны подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на повышение следственного потенциала правоохранительных органов. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Представитель Чаиналйсис Райан Квон отметил, что данное партнерство не ограничивается только угрозами со стороны Северной Кореи, а направлено на развитие общих институциональных возможностей. По имеющимся данным, объем криптокраж, связанных с Северной Кореей, в апреле текущего года превысил 578 млн УСД, а исследования КровдСтрике прогнозируют дальнейший рост этого показателя в 2025 году.

В рамках нового соглашения сотрудники КНПА получат доступ к специальным образовательным программам, курсам профессиональной сертификации и практическим тренингам, предоставляемым Чаиналйсис. Это поможет корейским следователям отслеживать и анализировать незаконные денежные потоки в глобальном масштабе.

Напомним, что в сентябре полиция Сеула при поддержке Чаиналйсис разоблачила международную хакерскую группировку, похитившую средства на сумму 30 млн УСД. Кроме того, недавно в Южной Корее начала работу специальная межведомственная рабочая группа по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты.