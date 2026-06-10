Европейский союз намерен запретить 11 криптоплатформ в рамках санкций против России

Европейский союз предложил запретить транзакции на 11 криптоплатформах в рамках 21-го пакета санкций против России. Вице-президент Европейской комиссии и верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас объявила о новых мерах, направленных против банков, производителей оружия, нефтетрейдеров и нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает об этом.

«Мы усилим запрет на услуги криптоактивов для некоторых третьих стран, введем новые ограничения и запретим транзакции на 11 криптоплатформах», — написала Каллас на своей странице в социальной сети Кс. Это предложение расширяет санкционную кампанию ЕС, охватывая не только российские банки и доходы от энергоресурсов, но и криптофирмы, которые помогают Москве обходить ограничения, введенные из-за войны в Украине.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что в этот пакет включен еще 31 российский банк и 20 структур в третьих странах, включая банки, криптоплатформы и нефтетрейдеров. По ее словам, эти организации обслуживали подсанкционных российских физических и юридических лиц или способствовали обходу мер ЕС.

Это предложение последовало за санкциями Великобритании от 26 мая против компании Huobi Глобал С.А., стоящей за биржей HTX. Британские власти подозревают HTX в поддержке финансовых сетей, связанных с правительством России. В частности, биржу обвиняют в переводе средств через подсанкционные Гарантекс и А7 Limited Лиабилитй Компанй.

Согласно отчету Глобал Ledger, с 2021 по май 2026 года HTX обработала около 21,06 млрд УСД высокорисковых криптопотоков. Утверждается, что не менее 7,64 млрд УСД из этой суммы связаны с российскими высокорисковыми субъектами и даркнет-рынками, включая Гарантекс и Хйдра. HTX отвергает эти обвинения, подчеркивая, что подсанкционная структура отделена от онлайн-биржи.