Проект Ботаникс закрывается из-за низкого спроса в сфере Bitcoin ДеФи

Сеть Ботаникс, стремившаяся создать «реальную полезность» в сети Bitcoin без использования токенов-стимулов, прекращает свою деятельность после четырех лет работы. Команда проекта в социальной сети Кс предупредила пользователей о необходимости вывести все Bitcoin и другие активы до 9 июля. После этой даты оставшиеся средства станут невозвратными. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Ботаникс создала сеть, совместимую с Ethereum Виртуал Мачине (ЭВМ), через свою архитектуру Спидерчаин. Несмотря на то, что эта технология предоставила Bitcoin возможности программирования, аналогичные Ethereum, в конечном итоге не удалось сформировать устойчивую экономическую модель. Несмотря на интеграцию с крупными инфраструктурными провайдерами, такими как Chainlink, Фиреблокс и Galaxy, ожидаемые результаты не были достигнуты.

По словам команды, большинство пользователей по-прежнему рассматривают актив Bitcoin не как инструмент для использования в ончейн-приложениях, а как резервный актив и источник дохода. В настоящее время спрос на децентрализованные финансовые (ДеФи) услуги на базе Bitcoin в основном удовлетворяется через враппед BTC в сети Ethereum.

Кроме того, концентрация внимания и объемов торгов на крупных биржах и у традиционных финансовых посредников помешала инфраструктурным сетям, таким как Ботаникс, генерировать достаточный комиссионный доход для покрытия своих расходов. Эта ситуация еще раз продемонстрировала риски экспериментальных ДеФи-платформ для розничных пользователей.

В то время как Ботаникс закрывается, другие проекты, такие как Стакс, Рутсток и Китреа, продолжают работать над расширением возможностей программирования Bitcoin. Однако, как показывает пример Ботаникс, наличие технологического решения еще не означает полного соответствия рыночному спросу.