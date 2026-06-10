Проект Ботаникс закрывается из-за низкого спроса в сфере Bitcoin ДеФи

·2·Экономика
Проект Ботаникс закрывается из-за низкого спроса в сфере Bitcoin ДеФи

Сеть Ботаникс, стремившаяся создать «реальную полезность» в сети Bitcoin без использования токенов-стимулов, прекращает свою деятельность после четырех лет работы. Команда проекта в социальной сети Кс предупредила пользователей о необходимости вывести все Bitcoin и другие активы до 9 июля. После этой даты оставшиеся средства станут невозвратными. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Ботаникс создала сеть, совместимую с Ethereum Виртуал Мачине (ЭВМ), через свою архитектуру Спидерчаин. Несмотря на то, что эта технология предоставила Bitcoin возможности программирования, аналогичные Ethereum, в конечном итоге не удалось сформировать устойчивую экономическую модель. Несмотря на интеграцию с крупными инфраструктурными провайдерами, такими как Chainlink, Фиреблокс и Galaxy, ожидаемые результаты не были достигнуты.

По словам команды, большинство пользователей по-прежнему рассматривают актив Bitcoin не как инструмент для использования в ончейн-приложениях, а как резервный актив и источник дохода. В настоящее время спрос на децентрализованные финансовые (ДеФи) услуги на базе Bitcoin в основном удовлетворяется через враппед BTC в сети Ethereum.

Кроме того, концентрация внимания и объемов торгов на крупных биржах и у традиционных финансовых посредников помешала инфраструктурным сетям, таким как Ботаникс, генерировать достаточный комиссионный доход для покрытия своих расходов. Эта ситуация еще раз продемонстрировала риски экспериментальных ДеФи-платформ для розничных пользователей.

В то время как Ботаникс закрывается, другие проекты, такие как Стакс, Рутсток и Китреа, продолжают работать над расширением возможностей программирования Bitcoin. Однако, как показывает пример Ботаникс, наличие технологического решения еще не означает полного соответствия рыночному спросу.

BitcoinDeFiBotanixКриптовалютаБлокчейн
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Объявлены курсы валют на 11 июняОбъявлены курсы валют на 11 июняСегодня, 11:04Европейский союз намерен запретить 11 криптоплатформ в рамках санкций против РоссииЕвропейский союз намерен запретить 11 криптоплатформ в рамках санкций против РоссииСегодня, 10:18Уровень инфляции в Узбекистане обновил исторический минимумУровень инфляции в Узбекистане обновил исторический минимумСегодня, 08:32Чаиналйсис и полиция Южной Кореи объединились для борьбы с криптопреступностьюЧаиналйсис и полиция Южной Кореи объединились для борьбы с криптопреступностьюСегодня, 07:17Hyperliquid и Парадигм призвали пересмотреть ограничения в законе ГЭНИУСHyperliquid и Парадигм призвали пересмотреть ограничения в законе ГЭНИУССегодня, 07:16Полный запрет инсайдерской торговли вредит рынкам прогнозовПолный запрет инсайдерской торговли вредит рынкам прогнозовСегодня, 06:13
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 2 июня
Объявлены курсы валют на 2 июня
Курс доллара в Узбекистане вырос
Курс доллара в Узбекистане вырос
Объявлен курс доллара на 13 мая
Объявлен курс доллара на 13 мая
Объявлены курсы валют на 20 мая
Объявлены курсы валют на 20 мая