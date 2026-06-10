Платформа Трад.Фи переведет частные кредиты на сумму 650 млн долларов в блокчейн

·1·Экономика
Платформа Трад.Фи переведет частные кредиты на сумму 650 млн долларов в блокчейн

Базирующаяся в США платформа по финансированию оборудования Трад.Фи объявила о планах перевести частные кредиты на сумму до 650 млн долларов в блокчейн-сеть (ончаин) в течение следующих 48 месяцев. Инициатива нацелена на один из крупнейших и наименее оцифрованных кредитных рынков США — триллионную индустрию финансирования производственного оборудования, промышленных систем и солнечных панелей. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

По данным Трад.Фи, указанные 650 млн долларов — это не размещенный капитал, а кредитная линия, которая будет выпущена (минт) в блокчейне. В настоящее время компания имеет подписанные контракты на 85 млн долларов и ожидает закрытия сделок на 40 млн долларов в ближайшее время. Проект направлен на устранение финансовых барьеров в производственной отрасли за счет сокращения времени оформления традиционных кредитных линий с недель или месяцев до одного рабочего дня.

В рамках платформы также будет создан инвестиционный пул для инвесторов по кредитам на оборудование. Компания В3 предоставит инфраструктуру для токенизации кредитов и управления соответствующими записями в блокчейнах Base, Арк и Avalanche. При этом юридические документы, связанные с кредитами, и данные заемщиков будут храниться вне блокчейна (оффчаин).

Данная инициатива является частью растущего рынка токенизации реальных активов (РВА). По данным РВА.ксйз, общая стоимость этого сектора в настоящее время составляет 31,3 млрд долларов. Из них 14,8 млрд долларов приходится на токенизированные казначейские облигации США, в то время как корпоративные кредиты остаются наименьшим сегментом с показателем 1,2 млрд долларов.

Trad.FiБлокчейнКриптовалютаИнвестицииТокенизация
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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