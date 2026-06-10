Цена Bitcoin может упасть до 30 000 долларов: институциональные продажи растут

Цена Bitcoin (BTC) остается под угрозой падения до отметки в 30 000 долларов на фоне резкого снижения институционального спроса. Согласно аналитической модели Каприоле Инвестментс, показатели, отслеживающие ETF, корпоративные казначейства и эмиссию майнеров, свидетельствуют о том, что объем институциональных продаж превышает количество ежедневно добываемых Bitcoin на 450 процентов. Это означает, что ежедневно продается около 2 000 BTC. Об этом Коинтелеграф.ком сообщает.

Иными словами, крупные держатели ежедневно выводят на рынок в 4–5 раз больше активов, чем объем добываемых Bitcoin. Спотовые Биткоин-ЭТФ выступают основным фактором этого снижения. Их поток опустился ниже нуля, что свидетельствует о том, что отток средств из ETF перекрывает все остальные источники спроса.

Согласно данным Глассноде, за последний месяц из этих фондов было выведено около 27 миллиардов долларов. Это резкий разворот тенденции 2024–2025 годов, когда притоки в ETF вывели цену Bitcoin на рекордные максимумы.

Компания MicroStrategy под руководством Майкла Сэйлора в первом квартале 2026 года приобрела 89 599 BTC, поддерживая институциональный спрос на определенном уровне. Компания продолжила покупки и во втором квартале, добавив еще 62 300 BTC до конца мая и увеличив свои общие резервы до более чем 843 000 BTC.

Этот процесс накопления совпал с восстановлением цены Bitcoin на 40 процентов от минимума в 59 930 долларов. Это подтверждает, что спрос со стороны корпоративных казначейств остается одним из сильнейших столпов восстановления рынка, однако текущее общее давление со стороны продавцов ставит эту стабильность под угрозу.