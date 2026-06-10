Цена Bitcoin выросла, несмотря на рост инфляции в США

Несмотря на то, что индекс потребительских цен (КПИ) в США достиг самого высокого уровня за последние три года, Bitcoin (BTC) отыграл свои дневные потери, вырос на 2,5% и поднялся до 62 410 УСД. По итогам мая годовая инфляция составила 4,2%. В месячном исчислении общая инфляция выросла на 0,5%, а базовая инфляция, не учитывающая продукты питания и энергоресурсы, — на 2,9%. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Такой скачок инфляции в основном связан с ростом цен на нефть и удорожанием энергоресурсов на фоне напряженности на Ближнем Востоке. На первый взгляд, этот отчет должен был выглядеть негативно для Bitcoin, так как высокая инфляция снижает вероятность снижения процентных ставок ФРС и оказывает давление на рисковые активы.

Однако причиной роста цены Bitcoin стало то, что показатели оказались не хуже ожиданий. Экономисты прогнозировали КПИ на уровне 4,2%, и фактические цифры совпали с прогнозами. Это дало трейдерам надежду на то, что ФРС не будет принимать более жестких мер, и создало возможности для покупки рисковых активов.

Согласно техническому анализу, Bitcoin удалось отскочить от зон долгосрочной поддержки, включая 200-недельную экспоненциальную скользящую среднюю (ЭМА) и психологический диапазон 60 000–62 000 УСД. Тем не менее, этот рост еще не означает полного возвращения бычьего тренда.