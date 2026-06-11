Блокчаин.ком запустила новый торговый инструмент, связанный с акциями SpaceX

Платформа Блокчаин.ком запустила торговлю бессрочными фьючерсами для институциональных клиентов через свой внебиржевой (ОТК) отдел в режиме 24/7. Эта новая услуга предоставляет возможность торговать акциями, фондовыми индексами, сырьевыми товарами, валютными рынками и компаниями в преддверии IPO. Наиболее примечательной частью проекта является бессрочный контракт, связанный с компанией SpaceX, который позволяет инвесторам открывать позиции по стоимости аэрокосмического гиганта еще до его выхода на биржу. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком.

По словам представителей компании, этот сервис предназначен для крупных фондов и институциональных инвесторов, желающих торговать непрерывно, в том числе в выходные дни, когда традиционные рынки закрыты. Клиенты могут использовать эту платформу для хеджирования или изменения своих позиций по различным классам активов. Этот шаг является логическим продолжением планов Блокчаин.ком, озвученных в апреле, по выходу за пределы крипторынка и проникновению на традиционные финансовые рынки.

Ожидаемый процесс IPO компании SpaceX вызывает большой интерес в финансовом мире. По данным Bloomberg, стоимость компании может превысить 1,75 триллиона УСД, что сделает его одним из крупнейших публичных листингов в истории США. По этой причине другие крупные криптобиржи, такие как Binance и Kraken, также начали добавлять на свои платформы различные деривативы и токенизированные акции, связанные с акциями SpaceX.

Сама компания Блокчаин.ком в мае подала конфиденциальные документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для проведения собственного IPO. В то время как интеграция криптоиндустрии с традиционными финансовыми рынками усиливается, подобные инструменты открывают инвесторам новые и удобные пути доступа к капиталу высокотехнологичных компаний.