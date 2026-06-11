Компания Дигитал Ассет привлекла 355 миллионов долларов под руководством а16з

Компания Дигитал Ассет Холдингс привлекла 355 миллионов долларов в новом инвестиционном раунде, возглавляемом криптоподразделением Andreessen Horowitz (а16з). Это свидетельствует о растущем интересе финансовых институтов Уолл-стрит к блокчейн-инфраструктуре. Согласно данным Bloomberg Лав, после этой сделки рыночная стоимость Дигитал Ассет достигла почти 2 миллиардов долларов. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком.

В инвестиционном раунде a16z crypto выделила 100 миллионов долларов, также в нем приняли участие такие крупные организации, как 7РИДГЭ, Абу Дхаби Инвестмент Ауторитй, Китадел Секуритиес и Оптивер. Привлеченный капитал будет направлен на расширение сети Кантон Нетворк, разработанной Дигитал Ассет. Эта сеть позволяет финансовым институтам токенизировать традиционные ценные бумаги и осуществлять расчеты, сохраняя при этом коммерческую тайну.

Кантон Нетворк в настоящее время тестируется крупнейшими мировыми банками, такими как Goldman Sachs, БНЙ Меллон, БНП Парибас, Standard Chartered, Сокиете Генерале и Деутше Борсе. Генеральный директор Дигитал Ассет Юваль Руз, вспоминая 12-летний сложный путь компании, подчеркнул, что, несмотря на неудачи и ошибки, они не отказались от выбранного курса на институциональный блокчейн.

Компания и в прошлые годы привлекала крупные инвестиции. В частности, в июне 2025 года было получено 135 миллионов долларов от таких инвесторов, как ДРВ Вентуре Капитал, Традевеб и Goldman Sachs, а в декабре — 50 миллионов долларов при участии БНЙ Меллон, Nasdaq и С&П Глобал. Ранее в проект также инвестировали такие гиганты, как JPMorgan, Citi и IBM.