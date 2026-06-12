Кризис технологических гигантов и цены на нефть: удержится ли Bitcoin на уровне 60 тысяч долларов

·0·Экономика
Кризис технологических гигантов и цены на нефть: удержится ли Bitcoin на уровне 60 тысяч долларов

Индекс Nasdaq 100 за семь дней до 10 июня упал на 7,5%, потеряв 2,7 трлн долларов рыночной стоимости. Этот убыток вдвое превышает рыночную капитализацию Bitcoin. На фоне данных об инфляции и высоких цен на нефть трейдеры обеспокоены, особенно тем, что уровень поддержки Bitcoin в 60 000 долларов находится под угрозой. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком.

Военная ситуация вокруг Ирана привела к росту цен на нефть марки Брент выше 90 долларов, что вызывает у инвесторов опасения по поводу замедления экономики и сохранения жесткой денежно-кредитной политики ФРС на более длительный срок. Министерство труда США сообщило, что индекс цен производителей с мая 2025 года вырос на 6,5%. Согласно данным КМЭ ФедВатч Тул, вероятность повышения процентной ставки к сентябрю выросла с 5% до 40%.

В технологическом секторе Google планирует привлечь 80 млрд долларов, а Oracle — 40 млрд долларов. В то же время IPO компании SpaceX на сумму 75 млрд долларов показало, что инвесторы все еще надеются на рост. Фондовый рынок отреагировал умеренно позитивно после того, как президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении переговоров с Ираном.

Снижение цены Bitcoin также связано с тем, что компания Strategy временно приостановила накопление криптовалюты. Отток 1,9 млрд долларов из спотовых Биткоин-ЭТФ в июне свидетельствует о снижении институционального спроса. В текущих условиях Bitcoin не может служить защитным активом от падения фондового рынка, и существует вероятность снижения цены ниже 60 000 долларов.

BitcoinNasdaqФРСИнфляцияКриптовалюта
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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