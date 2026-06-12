Акции Avalanche Треасурй Ко. подешевели на 16% в ходе дебюта на бирже Nasdaq

Торги для компании Avalanche Треасурй Компанй, дебютировавшей в четверг на бирже Nasdaq под тикером АВАТ, начались неудачно. По итогам дня стоимость акций компании снизилась на 16%. Компания получила возможность выйти на биржу путем слияния с Мунтаин Лаке Аккуиситион (СПАК) в рамках сделки на сумму 675 млн УСД, о которой было объявлено в октябре прошлого года. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Компания, поддерживаемая такими крупными институциональными инвесторами, как Драгонфлй, Пантера, ПараФи Капитал, ВанЭк, Galaxy Дигитал и Kraken, стремится предоставить инвесторам возможность инвестировать в экосистему блокчейна Avalanche без прямой покупки криптовалюты. Генеральный директор Avalanche Треасурй Барт Смит отметил, что это не просто ставка на цену, а инвестиция с важным потенциалом для реформирования институциональной финансовой системы.

Сеть Avalanche была запущена в 2020 году, и в настоящее время в ее экосистеме активно работают более 550 проектов. В сети размещено более 1 млрд УСД институциональных средств и токенизировано реальных активов на сумму более 1,65 млрд УСД. По данным Google Финанке, акции АВАТ открылись по цене 2,20 УСД и завершили день на уровне 1,85 УСД. Это типичная ситуация для криптокомпаний, особенно часто наблюдаемая в период «медвежьего рынка» (беар маркет).

В то же время, хотя криптовалюта AVAX показала рост на 3,4% в течение дня, за последние 30 дней она потеряла 33% своей стоимости. В настоящее время актив торгуется на 95% ниже своего исторического максимума, достигнутого в ноябре 2021 года. Согласно данным ТрадингВиев, альткоины находятся под серьезным давлением в 2026 году, и AVAX опустился до самого низкого уровня за последние пять лет.

Для фирм, занимающихся крипто-казначейством, нынешний период является довольно сложным. Согласно аналитике Коингласс, еженедельный чистый приток BTC в казначейства цифровых активов сократился с 2 млрд УСД в апреле и мае до 266 млн УСД. Акции компании MicroStrategy, владеющей крупнейшим в мире казначейством BTC, также подешевели на 69% за последние 12 месяцев на фоне падения рынка Bitcoin.