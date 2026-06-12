Bitcoin продолжает волатильные торги выше отметки 63 000 УСД
Цена Bitcoin, являющегося основным активом на криптовалютном рынке, демонстрирует высокую волатильность, удерживаясь выше уровня 63 000 УСД. Инвесторы действуют осторожно на фоне глобальной экономической ситуации и ожидаемых решений ФРС. Об этом сообщает Coindesk.ком сообщает об этом.
Общая тенденция на рынке влияет и на другие цифровые активы. В частности, цена популярного мем-коина DOGE за последние сутки осталась практически без изменений. Эта ситуация свидетельствует о том, что среди трейдеров преобладает выжидательная позиция.
Эксперты отмечают, что закрепление цены Bitcoin выше психологического барьера в 63 000 УСД может стать важным фундаментом для будущего роста. Однако ликвидность на биржевых торгах и внешние экономические факторы продолжают вызывать краткосрочные колебания.
В настоящее время участники крипторынка внимательно следят за движением не только Bitcoin, но и крупных альткоинов, таких как Ethereum и Solana. Показатели инфляции и изменения на традиционных финансовых рынках остаются основными драйверами, напрямую влияющими на динамику цифровых активов.
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