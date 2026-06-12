На 15 июня прогнозируется снижение курса доллара

·2·Экономика
На 15 июня прогнозируется снижение курса доллара

Согласно данным Телеграм-канала «Банкир», на 15 июня прогнозируется снижение курса доллара США примерно на 34–35 сумов.

В настоящее время лучшие курсы продажи доллара в банках следующие:

• НБУ — 12 000 сумов

• МКБанк — 11 990 сумов

• Капиталбанк — 11 990 сумов

• Инфинбанк — 11 990 сумов

Лучшие курсы покупки доллара в банках:

• Анорбанк — 12 030 сумов

• Асакабанк — 12 040 сумов

• Асиа Аллианке Банк — 12 055 сумов

• НБУ — 12 060 сумов

Отмечается, что в течение дня курсы валют могут меняться. Для получения точной информации рекомендуется обращаться на официальные сайты банков.

ВалютаКурс ДоллараУзбекистанЭкономикаФинансы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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