На 15 июня прогнозируется снижение курса доллара
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Согласно данным Телеграм-канала «Банкир», на 15 июня прогнозируется снижение курса доллара США примерно на 34–35 сумов.
В настоящее время лучшие курсы продажи доллара в банках следующие:
• НБУ — 12 000 сумов
• МКБанк — 11 990 сумов
• Капиталбанк — 11 990 сумов
• Инфинбанк — 11 990 сумов
Лучшие курсы покупки доллара в банках:
• Анорбанк — 12 030 сумов
• Асакабанк — 12 040 сумов
• Асиа Аллианке Банк — 12 055 сумов
• НБУ — 12 060 сумов
Отмечается, что в течение дня курсы валют могут меняться. Для получения точной информации рекомендуется обращаться на официальные сайты банков.
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