Согласно данным Телеграм-канала «Банкир», на 15 июня прогнозируется снижение курса доллара США примерно на 34–35 сумов.

В настоящее время лучшие курсы продажи доллара в банках следующие:

• НБУ — 12 000 сумов

• МКБанк — 11 990 сумов

• Капиталбанк — 11 990 сумов

• Инфинбанк — 11 990 сумов

Лучшие курсы покупки доллара в банках:

• Анорбанк — 12 030 сумов

• Асакабанк — 12 040 сумов

• Асиа Аллианке Банк — 12 055 сумов

• НБУ — 12 060 сумов

Отмечается, что в течение дня курсы валют могут меняться. Для получения точной информации рекомендуется обращаться на официальные сайты банков.