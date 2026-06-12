Отмена правил SEC открывает путь для токенизированных акций

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предлагает отменить правила, касающиеся защиты ордеров и котировок цен. Этот шаг может устранить основные правовые барьеры для токенизированных акций США. В частности, SEC рассматривает возможность отмены двух важных правил Регламента национальной рыночной системы — Руле 611 и Руле 610(е). Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Глава исследовательского отдела Galaxy Алекс Торн отметил, что данное предложение устраняет одно из крупнейших системных препятствий для торговли акциями США в экосистеме DeFi. Действующее правило Руле 611 запрещает исполнение ордера на акции по цене, которая хуже, чем на другой бирже, что создавало технические трудности для автоматизированных маркет-мейкеров (АММ).

Системы АММ в криптосфере осуществляют торговлю путем объединения активов в пулы и выполняют операции по текущей цене. По словам Торна, АММ не может приостановить торговлю для проверки наличия более выгодной цены на других платформах. По этой причине при действующих правилах любой пул токенизированных акций постоянно считался незаконным торговым центром, нарушающим правила.

Ожидается, что SEC заменит эти правила системой «наилучшего исполнения» (бест ексекутион), что позволит механизмам АММ работать легально. Комиссия вынесла это предложение на общественное обсуждение сроком на 60 дней. Данная инициатива является частью проекта «Проджект Crypto», запущенного SEC в августе 2025 года и направленного на интеграцию цифровых активов и блокчейн-технологий в рынки США.